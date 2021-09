Canales: "Tendríamos que haber sentenciado antes, pero ganamos"

Sergio Canales, autor del segundo gol bético, se pasó por los micrófonos de Betis TV para dejar sus impresiones tras el choque y analizar la victoria y el buen hacer de su equipo.

- Contento por el gol

He pasado meses complicados. Estoy muy contento por la victoria, por lo que sirve, por lo que es. Estamos dejando buenas sensaciones. Tendríamos que haber sentenciado mucho antes, al descanso, pero al final hemos ganado que es lo importante.

- Cuenta el tanto del triunfo

Al principio he aguantado, porque el campo estaba mal, me he girado, he corrido y avanzado, he visto a Willian José y al final he decidido terminarla y he marcado gol.

- El parón le vino bien

El parón me ha venido bien. Me encuentro mejor, vamos a ir al 100 por 100, trabajando duro para ayudar al equipo, sea desde el inicio o desde el banquillo.

- Merecieron ganar

El equipo ha hecho ocasiones y ha merecido mucho más. Es muy difícil ganar los partidos en una liga tan competitiva. Hay que mejorar y con el ritmo de partido vamos a mejorar.

- UEFA Europa League

Lo queremos, pero no ayuda jugar hoy, y es algo que se debería cuidar. Pero esta plantilla está preparada para ello.