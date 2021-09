Dani Martín llora y se libera tras su primera titularidad con el Málaga CF

Dani Martín, portero del Real Betis Balompié que esta temporada juega en calidad de cedido en el Málaga CF, rompió a llorar tras disputar su primer partido como titular con el equipo costasoleño, el cual finalizó con triunfo de su actual club por 2-0 contra el Girona CF.

Este duelo supone un punto de inflexión para el guardameta asturiano, pues después de pasar los cuatro primeros duelos de LaLiga en el banquillo, José Alberto López, su entrenador y principal valedor de su contratación, le dio la alternativa cumpliendo el arquero con creces con el trabajo que le dio la delantera del conjunto catalán.

Tras el pitido final, el cancerbero se derrumbó y comenzó a llorar en el mismo terreno de juego, siendo consolado por sus compañeros, que le abrazaron, mostrando de paso su apoyo para un futbolista que lo ha pasado mal en el Real Betis, ya sea por no tener oportunidades o por las lesiones que ha sufrido que no le han permitido siquiera competir por un puesto en el once titular.

El guardameta analizó su debut como malaguista y su actuación en el encuentro: "Han tenido dos ocasiones que nos han creado peligro, pero recuerdo un tiro un poco más escorado, que lo he visto bien y he reaccionado a tiempo. Portería a cero, siempre sumas y es lo más importante".

"Tenemos muy buen equipo para disfrutar, con gente joven, hambre y con este apoyo parece que damos el trescientos por cien", enfatizó un Dani Martín muy feliz en el aspecto personal. "Después de un año muy duro de lesiones, es difícil, fue un año en blanco prácticamente. Volver a disfrutar en un estadio así es increíble. Dar las gracias a la afición por el apoyo incondicional", concluyó.

Dani Martín está cedido en el Málaga CF esta temporada sin opción a compra. Además, tiene contrato hasta 2024 con el Real Betis Balompié, que espera que evolucione para competir en un futuro por la titular del arco verdiblanco. El asturiano costó unos 4'5 millones de euros, procedente del Real Sporting de Gijón, convirtiéndose en el portero más caro de la historia bética.