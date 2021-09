Bellerín sueña con "ganar un título" con el Betis, tiene muy estudiado al Celtic y celebra su debut

Héctor Bellerín es un hombre feliz. En la noche del pasado lunes vivió su debut con la camiseta del Real Betis, el equipo al que su padre le enseñó a amar desde la cuna, y después de celebrarlo con una titularidad y la primera victoria de la temporada, desde este martes tiene todos sus sentidos puestos en el estreno del conjunto verdiblanco en la Europa League, con el choque del jueves ante el Celtic escocés en el Benito Villamarín.

El lateral derecho, cedido por el Arsenal en el Betis hasta el final de la presente temporada, ha atendido a los medios ingleses y, según palabras publicadas por el británico Mirror, ha analizado al Celtic, ha dejado caer que confía en poder seguir en Heliópolis cuando termine el préstamo y ha manifestado que su sueño es "ganar algún título" como futbolista bético.

El jugador de 26 años llevaba desde 2012 en el Arsenal, club para el que fue reclutado por Arsene Wenger. Sin embargo, el catalán apenas contó para el técnico español Mikel Arteta y eso le empujó a buscar una salida. Se habló de volver al Barcelona, club en el que se formó, pero Bellerín tenía una deuda con su padre: "En el mercado se habla de muchas cosas, pero mi padre siempre me decía que tenía que ir al Betis. Ese sueño se cumplió, es una persona que vive esa pasión desde pequeño y me lo ha inculcado".

"Para mí, tener esa buena relación con él y poder hacerlo feliz, cumplir su sueño, me hace mucha ilusión", añadió el nuevo futbolista del Betis, que asegura que no ha venido a Andalucía de vacaciones. "Echaba de menos el sol y el calor, pero no vine aquí de vacaciones, sino para luchar por un puesto".

Con respecto al choque del jueves ante el Celtic, en la primera jornada de la Fase de Grupos de la Europa League, el catalán asegura que "será especial, porque es un club grande y con una gran historia". "Será un rival duro pero soy optimista. El Betis está obligado a sumar los tres puntos".

Pellegrini ya les ha dado las claves en una sesión de vídeo: "Ya hemos visto el derbi contra el Rangers -en el que los católicos perdieron 1-0- y ese resultado mete presión al Celtic. Si somos capaces de dominar el balón contra ellos, podremos obtener la victoria que necesitamos".