Marc Bartra le quita importancia a su lesión

Marc Bartra, futbolista del Real Betis Balompié que se marchó lesionado contra el Granada CF cuando disputaba sus primeros minutos de la temporada en LaLiga, le restó importancia a sus molestias físicas y afirmó que espera estar pronto junto a sus compañeros.

"Contento por la importante victoria, pero jodido por tener que salir del campo después de todo el trabajo durante estos meses. Por suerte no fue nada grave y espero poder volver pronto para ayudar al equipo. Voy a hacer todo para volver más fuerte que nunca, no lo dudéis. Gracias por todo vuestro apoyo. Mucho Betis", escribió el central a lo que le añadió el hashtag #nevergiveup (no rendirse nunca).

El zaguero estuvo lidiando la campaña pasada con problemas en el talón de Aquiles y con la vesícula, lo que le impidió tener continuidad y ayudar a sus compañeros y al equipo y la consecución de la clasificación europea.

Con tres competiciones de alto nivel en este curso futbolístico: LaLiga, UEFA Europa League y Copa del Rey, Manuel Pellegrini espera tener a los máximos efectivos disponibles, sobre todo en el puesto de central donde el chileno cuenta con Pezzella, Víctor Ruiz, Edgar y el propio Bartra.