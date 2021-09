La convocatoria del Betis para medirse al Celtic.

El Betis ha publicado la convocatoria de Manuel Pellegrini para el debut de los verdiblancos en Europa League este jueves, ante el Celtic, en el Benito Villamarín. Una lista en la que no ha habido sorpresas, tal y como avanzó el técnico chileno durante la rueda de prensa previa al partido.

De esta forma y tal y como dijo Pellegrini, las bajas son Bartra, Lainez y Sabaly, así como los no inscritos Joel y Camarasa. No te pierdas el posible once del Betis para medirse al Celtic, en nuestra galería.