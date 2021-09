Las notas de los jugadores del Betis ante el Celtic (4-3)

Victoria importante para el Betis en su estreno este curso en la Europa League. Le costó entrar en el partido a los de Manuel Pellegrini ante un Celtic que llegó a ponerse 0-2 por delante en el marcador. El técnico chileno, que le dio prioridad a LaLiga, quizá se equivocó en su planteamiento inicial, con una defensa bastante débil que sufrió en ambos costados.

El centro del campo formado por Guardado y Canales no sostenía, y eso lo notaba aún más la zaga. Las contras del Celtic eran un continuo peligro y el Betis, arriba, no generaba como se esperaba. En cambio, como un ciclón, los heliopolitanos supieron empatar justo antes del descanso, llegando la remontada final en la segunda parte. No te pierdas las notas de los jugadores del Betis en nuestra galería.