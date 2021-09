Pellegrini hace historia con el Betis y acepta un doble reto continental

A lo largo de su extensa historia en Primera división, el Real Betis se ha clasificado en 12 ocasiones para jugar competiciones continentales; un logro del que sólo pueden presumir 10 de los 56 entrenadores que ha tenido el club verdiblanco en LaLiga. Ese 'Top 10' lo completa Manuel Pellegrini, que sin embargo se convertirá este jueves ante el Celtic en el quinto que consigue disfrutar de su propio premio.

Y es que la mitad de los entrenadores que sellaron un billete continental no llegaron a dirigir al Betis en Europa, siendo relevados poco después de celebrar la clasificación. Es más, de esos cuatro que sí continuaron en el cargo, a la mayoría luego no les fuese demasiado bien. Estos precedentes no le dicen nada a Pellegrini, quien en el año y poco que lleva en Heliópolis ha demostrado que no le asustan los retos. El chileno no sólo intentará sobrevivir a esta tradicional 'maldición', sino que tiene entre ceja y ceja conseguir que el club verdiblanco se meta en Europa dos años seguidos por segunda vez en toda su existencia.

Recuerda en esta galería todos los detalles de las 12 clasificaciones anteriores del 'EuroBetis' y los nombres de los otros nueve entrenadores que inscribieron su nombre en la historia.