Pellegrini: "Iremos mejorando; tengo poco que criticar al equipo"

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación después de que su equipo empatara a dos contra el RCD Espanyol, en un partido en el que su equipo realizó una gran actuación y en el que vio como dos puntos volaron del Benito Villamarín por el gol de Cabrera en el descuento.

- Contento con el equipo

Estoy muy contento con lo que hizo el equipo. Desgraciadamente, por tener uno menos, en una jugada nos metieron un gol que dio el empate. En ataque, defensa y en funcionamiento general hicimos un gran partido.

- Ocasiones falladas

Generamos más que convertimos. Tenemos que ganar en calma y eficacia. Iremos mejorando con el paso de los minutos. En términos generales tengo poco que criticar al equipo.

- No habla del árbitro

No tengo nada que decir del árbitro. No hablo del árbitro.

- La trayectoria del equipo

Llevo tiempo estando satisfecho con el equipo. No conseguimos los resultados que queremos. Hay que intentar sumar de tres en tres porque los puntos se escapan. Desde el punto de vista futbolístico hacemos las cosas muy bien.

- Confianza en el trabajo

Creo que tenemos que estar tranquilos. Debemos mejorar en ataque y defensa. Y eso lo va a dar el trabajo y el tiempo.

- Nada que achacar al equipo

Fue parecido a lo visto en Granada. El equipo está funcionando de forma coordinada en defensa y ataque, en posesión. Hoy me voy con espíritu positivo y la amargura del empate que ha llegado con el tiempo cumplido.