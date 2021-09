William Carvalho, por delante de Rodri, Canales y el fichaje estrella

Hacía mucho tiempo que no se veía un partido tan completo de William Carvalho, que renació de sus 'cenizas' ante el Espanyol, completando 70 minutos de notable alto, dejando su sitio en el cuarto final de encuentro a Guardado. Curiosamente, casualidad o no (es cierto que medió la expulsión de Pezzella y una inferioridad numérica con los cinco cambios realizados), el Betis perdió la compostura sin el internacional portugués, que formó una pareja de lujo con Guido Rodríguez, como en Granada. Dueños y señores de la parcela ancha, el ex del Sporting dio una 'masterclass' a 1-2 toques, abriendo el juego, rompiendo líneas y generando mucho fútbol para los suyos.

El partidazo del '14' no ha pasado desapercibido para los aficionados verdiblancos, que han visto cercana su salida (y muchos, deseado) en las últimas ventanas de transferencias, pero que añoran a aquel mediocentro imponente que llegó en 2018 para ser pieza clave a las órdenes de Quique Setién, pero que experimentó un bajón de rendimiento en campañas posteriores que le ha relegado, siendo el segundo sueldo más alto del plantel, a mera comparsa en la plantilla. Hasta un 31% de los participantes en la encuesta propuesta ayer por www.estadiodeportivo.com le consideraron el mejor del partido, por delante de otros compañeros de medular que también brillaron, como Rodri (4%) o Canales (2%), así como del fichaje estrella de este verano, Héctor Bellerín (6%), asistente en el 2-1.

Solamente el soberbio partido que firmó Nabil Fekir acapara más votos que la actuación de William Carvalho. En total, un 57% de los participantes se rindió a la exhibición del francés, que anotó el tanto de la momentánea remontada, que mandó un intento al poste y que puso en apuros unas cuantas veces más a Diego López, capitaneando el juego de ataque del Betis. El ex del Lyon se echó el equipo a la espalda, viniendo a recibir, desbordando desde los costados y entendiéndose muy bien con sus compañeros del frente ofensivo. Una actuación sobresaliente que le reconocen propios y ajenos al '8' heliopolitano.