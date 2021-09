Bartra, Víctor, Pezzella, Guido, Paul... Así será la defensa del Betis para los próximos partidos, según Pellegrini

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la mañana de este miércoles para analizar la previa del choque que su equipo disputará en la tarde del jueves en El Sadar de Pamplona ante CA Osasuna. Gran parte de las preguntas han ido destinadas a conocer cuáles son los planes del técnico chileno para dar forma a su defensa ante el gran número de bajas que sufre.

El empate del domingo (2-2) ante el RCD Espanyol en el Benito Villamarín dejó las secuelas de las bajas del lesionado Víctor Ruiz y del sancionado Germán Pezzella para el duelo intersemanal. A ellos se une las molestias físicas de Marc Bartra, lo que deja a Edgar González como único central del primer equipo disponible para el choque en tierras navarras. Pellegrini cuenta con el canterano Kike Hermoso, quien ya hizo la pretemporada, y la opción de reubicar a Guido Rodríguez o a Paul Ankouokou, quienes ya saben lo que es jugar en el eje de la defensa.

"En ese partido, además de en todas las ocasiones que tuvimos para marcar, tuvimos muy mala suerte con las lesiones, porque perdimos dos ventanas de cambio con Víctor Ruiz y luego con Willian José. Por eso, cuando pasó la expulsión de Germán (Pezzella) ya no teníamos más cambios y, de los que estaban en el campo, Guido era el que mejor podía hacer de central. Ante Osasuna es un partido totalmente distinto y ya veremos cuál es la mejor opción", ha señalado, dando a entender que el argentino es vital en su posición, aunque sin descartar nada.

Desde luego, todas las papeletas apuntan a Kike Hermoso, ya que Pellegrini también fue esquivo con las opciones de Paul de ser el central de urgencias. "Tuvo una pretemporada complicada, con una enfermedad que le ha impedido estar cien por cien, pero siempre responde y jugó la primera jornada porque Guido llegaba muy justo tras la Copa América. Debe seguir trabajando porque en algún momento tendrá oportunidades de jugar.

Sí dejó claro que, a pesar de que entrena ya con sus compañeros, Bartra aún no está para jugar en Pamplona: "Marc ya se integró con el grupo, ojalá pueda seguir progresando en los próximos días. No está aún en condiciones de entrar en la lista, pero esperamos que para el fin de semana sí pueda estar con nosotros". En este sentido, rechazó que el problema del ex de Barça o Dortmund sea más mental que físico.

"Siempre hay una parte psicológica y otra física, pero en este caso está demostrado por los médicos que ha sufrido un desgarro muscular. Es distinto a cuando uno siente dolor y los médicos no le encuentran el motivo. Marc ha encadenado varias lesiones en los últimos meses y eso quizás le hace estar más expuesto a sufrir más lesiones. Esperemos que se recupere porque es un jugador importante", ha añadido.

Mucha peor pinta tiene lo de Víctor Ruiz, que era el único de los zagueros que aún no habían rotado, pero tuvo que pedir el cambio en el minuto 7' del choque ante el Espanyol y Pellegrini ya no cuenta con él hasta después de la ventana de selecciones de mediados de octubre: "Como ya dije en mis primeras sensaciones antes de las pruebas médicas, Víctor tiene como mínimo para un mes o incluso un par de semanas más. La evolución es esta lesión es muy importante, a ver cómo avanza, pero llegaría muy justo para después del parón de octubre".

También habló el técnico del Betis sobre la expulsión de Pezzella. Sigue sin ver una entrada de roja, aunque se mostró conciliador y admite que hay margen para valorarlo como expulsión. Para él, lo importante es que no hubo mala intención y fue sólo una acción fortuita. "Hablo con él y hablo con todos. Germán fue a por el balón sin intención de hacer daño, pero llega el otro una décima de segundo antes que él y le da con el taco. Va a por el balón y lo llega a tocar. Para mí, es una falta de amarilla, pero hubo tiempo, sangre... entiendo también que el árbitro pueda ver la roja, pero está claro que no fue a hacerle daño. Las propias declaraciones del jugador del Espanyol hablan en este sentido, de cosas que pasan en el campo, sin mala intención".

"No sé cómo iba protegido (Aleix Vidal), pero es un jugador de mucha experiencia y es la primera vez que le pasa algo así. Lo que me preocupa es que jugamos 20 minutos con uno menos", ha opininado Pellegrini, que entiende que no hay motivos para criminalizar a Pezzella por esa acción, por muy llamativa que sean las imágenes de la herida: "No podría contestar, no estoy al tanto de lo que dicen los hinchas del Espanyol en redes sociales o los medios de allí. Doy mi opinión. Si viese mala intención lo diría, pero no fue así. Luego, cada uno tiene derecho a hablar o criticar lo que pasó".

Para terminar con el repaso a la lista de bajas del Betis, Pellegrini se mostró confiado de poder ver pronto en acción a Diego Lainez, que ha vuelto a trabajar con el resto de sus compañeros, y no dio detalles sobre los plazos de Juan Miranda, quien no estuvo frente al Espanyol por las molestias físicas que se le produjeron en el duelo de Europa League frente al Celtic y que tampoco se ha dejado ver en las últimas sesiones preparatorias del equipo: "Diego ya se integró también con el plantel, aún siente un pequeño dolor, pero creo que estará disponible la próxima semana".