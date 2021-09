Pezzella y Guido, dos líderes para Scaloni

Germán Pezzella dejó el Betis para enrolarse en la Fiorentina, entre otros motivos, porque Setién no le garantizaba una plaza en el once titular bético y él quería no sólo triunfar en Europa sino tener una regularidad que le garantizase su presencia en la selección de Argentina. Cuatro años después vuelve como un habitual de la Albiceleste campeona de América, de la que ha sido capitán en ocasiones.

El nuevo central verdiblanco aparece en la lista que se ha filtrado y que hoy debe ofrecer el seleccionador argentino Lionel Scaloni para el próximo parón de selecciones, en octubre, y en la que también estará otro fijo en las convocatorias del combinado suramericano y pieza clave en la última Copa de América: Guido Rodríguez.

Argentina, que tendría como gran novedad a Icardi y que cuenta con las bajas del exsevilista Correa o de Agüero, jugará el jueves 7 de octubre ante Paraguay, tres días más tarde, el domingo 10, frente a Uruguay; y el jueves 14 recibirá a Perú.

Ésta sería la lista de convocados de la selección argentina:

Porteros: Franco Armani (River Plate-ARG), Emiliano Martínez (Aston Villa-GBR), Gerónimo Rulli (Villarreal-ESP) y Juan Musso (Atalanta-ITA).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla-ESP), Nahuel Molina Lucero (Udinese-ITA), Cristian Romero (Tottenham-GBR), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina-ITA), Germán Pezzella (Real Betis-ESP), Lisandro Martínez (Ajax-NED), Marcos Acuña (Sevilla-ESP), Nicolás Tagliafico (Ajax-NED) y Juan Foyth (Villarreal-ESP).

Mediocampistas: Rodrigo de Paul (Atlético Madrid-ESP), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain-FRA), Giovani Lo Celso (Tottenham-GBR), Guido Rodríguez (Real Betis-ESP), Nicolás Domínguez (Bologna-ITA), Paulo Dybala (Juventus-ITA) y Alejandro 'Papu' Gómez (Sevilla-ESP).

Delanteros: Lionel Messi (Paris Saint-Germain-FRA), Lautaro Martínez (Inter-ITA), Nicolás González (Fiorentina-ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid-ESP), Ángel Di María (Paris Saint-Germain-FRA), Joaquín Correa (Lazio-ITA), Julián Álvarez (River Plate), Mauro Icardi (Inter-ITA) y Emiliano Buendía (Aston Villa-GBR).