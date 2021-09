Joaquín, reconocido por Andalucía

Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis Balompié, ha recibido un nuevo reconocimiento a su carrera. La Junta de Andalucía ha galardonado al portuense con el título de Embajador de la comunidad en los Premios de Andalucía de Turismo 2021.

Un reconocimiento de Andalucía por el que el extremo bético ha recibido la enhorabuena y el agradecimiento de los andaluces "por llevar el nombre de Andalucía, Cádiz y El Puerto de Santa María allá por dónde va".

Tras proyectarse un bonito vídeo sobre su carrera, Joaquín subió a recoger el premio junto a Juan Marín y dejó un discurso emotivo en el que también estuvo presente el humor. "Me he emocionado viendo el vídeo. Este premio no es sólo para mí, es para todos los andaluces que nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, de nuestras raíces, de cómo disfrutamos de lo nuestro, de cómo recibimos a la gente que llega a visitarnos y nos sentimos identificados con tantas cosas que hemos vivido desde pequeños", comentó.

Tratándose de Joaquín, también hubo momentos para las risas, con un chiste a la hora de hablar de su familia: "Como sabéis, somos ocho hermanos... Y cuando nos decían 'Tendréis a vuestra madre en un pedestal' nosotros decíamos que no, que la teníamos en lo alto del ropero para que no la cogiera mi padre, que no sé dónde nos vamos a meter todos".

Durante su discurso, lógicamente, también hub alusión al Betis: "Somos gente luchadora, humilde, trabajadora y sencilla. Estoy feliz de estar aquí, sintiéndome mucho más andaluz y orgulloso por sentirme de esta tierra. Voy a terminar con un 'Viva Andalucía y viva el Betis'".