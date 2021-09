Edgar: "Tengo mucho que aprender; intento disfrutarlo cada día"

Edgar González, futbolista del Real Betis Balompié, pasó por lo medios oficiales del club y repasó la actualidad en verdiblanco, además de abordar el creciente protagonismo que está teniendo en la rotación del primer equipo, la cual se ha ganado con un rendimiento que va a más con el paso de las jornadas. Cuarto central en teoría para Pellegrini, le tocó entrar en el once antes de tiempo por la lesión de Bartra y la rescisión que se presumía de Sidnei, volviendo luego por los problemas que arrastraron otros compañeros, como Víctor Ruiz, pero afianzándose por méritos propios. El catalán analizó éste y otros asuntos.

Su cesión y progresión

"Sí, posiblemente sí. Estoy contento porque me sirvió mucho la cesión, estuve muy bien allí en Oviedo, y al final volví aquí en pretemporada con ganas de intentar demostrar al cuerpo técnico que podía formar parte de esta plantilla. Era un año que a mí me hacía especial ilusión, con Europa y los resultados que se sacaron el año pasado, y bueno, creo que salió bien la pretemporada, y después, a partir de aquí intentar aprovechar cada entreno, cada oportunidad y todos los minutos que tenga".

Oportunidades para todos

"Se está viendo que hay una plantilla muy completa y larga. Creo que es necesario, porque estamos en tres competiciones; son muchos partidos seguidos, partidos entre semana, los fines de semana y necesitamos de toda la plantilla y creo que todo el que está entrando está aprovechando la oportunidad, el equipo está rindiendo muy bien".

"Tengo la oportunidad y, como digo, intento aprovecharla, intentar no tener errores, dar confianza al míster y al resto de compañeros. Creo que es clave para nosotros poder tener la portería a cero en los partidos, porque, si la tenemos a cero, con la calidad que tenemos arriba, goles, seguramente, siempre vamos a meter y creo que la clave para que nos podamos llevar los tres puntos es dejar la portería a cero. El otro día lo hicimos, creo que se trabajó muy bien, todo el equipo, no sólo la defensa"

Siempre preparado

"Cuando llegué venía con la ilusión de formar parte de la plantilla y a partir de ahí trabajo cada día para tener oportunidades y poder ayudar al equipo. Desde el inicio como el día del Espanyol con la lesión de Víctor que me tocó salir de suplente e intentar aportar lo que pueda. Todos queremos jugar y este año hay oportunidades para todos, muchos partidos, y mi objetivo era ese, transmitir confianza al míster y a mis compañeros, para cuando se me necesite pueda dar lo mejor"

Aprendizaje de Bartra, Pezzella y Víctor Ruiz

"Creo que Kike Hermoso hizo un partido muy bueno en Pamplona, además con el gol. Estuve contento por él, porque era complicado el debut en ese campo y la verdad es que estuvo muy bien. Y de Germán Pezzella es un jugador con una experiencia muy grande, internacional, es un gran jugador y de Bartra, Víctor Ruiz y de él; son centrales que tienen mucha experiencia, que para mí son un ejemplo, de los que intento aprender cada día en cada entrenamiento y es algo bonito poder jugar con ellos porque son jugadores que te ayudan, que te lo hacen fácil con las indicaciones que te dan, con los consejos te ayudan mucho y es una gran oportunidad para mí para seguir creciendo como futbolista. En estos equipos con tanta calidad y con los nombres que hay, cada entrenamiento es un aprendizaje constante y con el cuerpo técnico que hay, cada momento es una oportunidad de aprender, de mejorar y así me lo tomo yo"

"Kike es una persona muy profesional, es muy centrado, sabe que es muy complicado, que a todos nos ha tocado ese pasito de estar dentro, volver a bajar al filial, a mí me pasó hace dos años. Él está contento con el partido que hizo, está entrenando muy bien y está disponible para el míster para cuando lo requiera, pero sabe que hay que ayudar al filial, que tiene un año complicado con una liga difícil y está centrado y está centrado en lo que le toca"

Crecimiento personal

"Me exigen en el trabajo cada día. Como dije cuando llegué, para mí era un sueño y un objetivo, pero primero tocaba trabajar mucho en el filial. Tuve la oportunidad, tocó salir cedido y creo que es el camino que realizan casi todos los jugadores: salto al fútbol profesional, salir cedido y coger experiencia en otros sitios, pero mi ilusión ha sido estar aquí. Cuando salgo al Villamarín disfruto muchísimo e intento disfrutarlo cada día"

"El Betis es un club que se puede ver en la plantilla de este año, hay muchos jugadores que ha salido de la cantera. La clave es entrenar siempre al máximo y estar preparado para aprovechar las oportunidades. Es un club que trabaja la cantera, que se ven los resultados del fútbol base y la prueba es que hay muchos jugadores en la primera plantilla"

Margen de mejora

"Todos nos vamos haciendo mejores jugadores con el tiempo. En ese momento en el debut, los nervios influyen y ahora en cada partido que juego voy creciendo como jugador, la cesión me ha venido bien porque la Segunda división es una Liga muy exigente. Ir creciendo poco a poco y tengo mucho que aprender para seguir creciendo"

Sobre el Ferencváros

E"s un equipo muy complicado, que se lo puso difícil al Bayer Leverkusen, que comenzó ganando, que quiere jugar desde atrás, que ataca, que es protagonista y sabemos que va a ser complicado. Es Europa estamos con una ilusión muy grande y vamos a salir a ganar; y sabemos que, desde el trabajo, orden y desde la calidad que tenemos arriba pues vamos a tener opciones de llevarnos los tres puntos"

El buen juego del equipo

"Se disfruta mucho, yo lo hacia mucho el año pasado viendo al equipo por la tele. Creo que es bonito ganar, pero también lo es hacer un juego bonito, crear ocasiones de gol, al final lo que se quiere es ganar, pero si se hace con juego vistoso es mejor"

Su padre le ha ayudado

"He tenido mucha suerte con mi padre. Todo lo que estoy viviendo, él lo ha vivido antes y me ha sabido aconsejar, me ha dicho los errores y lo que hago bien y eso es lo que me ha llevado a estar aquí. Siempre me ha transmitido que lo primer es esforzarse"

Periodista en ciernes

"Me queda medio año para acabar periodismo, dos asignaturas y el trabajo final"



Con ganas de marcar

"Tengo ganas de marcar mi primer gol en primera división, hace dos años estuve cerca en Getafe. Con mi altura puedo ser peligroso y hacer daño a los rivales en las jugadas a balón parado, pero bueno con tranquilidad"