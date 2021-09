Cordón se pronuncia sobre la renovación de Fekir, el Ferencváros, las bajas...

El director general deportivo del Real Betis, Antonio Cordón, se refirió en las horas previas al encuentro en Budapest a varios temas que marcan la actualidad verdiblanca, especialmente el de las negociaciones para renovar el contrato de Nabil Fekir. "A mí me gustaría que fuese el hombre determinante de LaLiga. Tiene condiciones para ser uno de los mejores jugadores del campeonato. Verle la cara todos los días, la sonrisa y la alegría con la que viene, demuestra felicidad. Estoy convencido de que en cualquier cosa que se le pregunte sobre Sevilla, sobre su Betis, siempre derrocha felicidad. Tenemos algo muy bueno para nosotros dentro del club; esperemos mantenerlo durante mucho tiempo", ha comentado el extremeño a la prensa desplazada a Hungría.

Sobre el duelo de este jueves, califica el partido de "muy ilusionante", por lo que espera "sacar los tres puntos", pues el equipo ha ido "a ganar", pero avisa de que "esto es diferente a LaLiga", ya que el Betis ha "empezado bien, pero esto es muy largo". Acerca del Ferencváros, tiene claro que, "fundamentalmente, se trata de un equipo campeón; su trayectoria así lo dice. Campeón casi siempre de su Liga, es un conjunto que siempre desarrolla un buen fútbol y juega al ataque. Un club con tradición que va a ser un rival complicado". Por eso, Cordón espera que no se eche de menos a Canales y William Carvalho: "Vamos a esperar al final del partido a ver si lo notamos o no lo notamos. Todos los jugadores son importantes y, siempre que tenemos una baja, es considerable e importante. Esperemos que no se note. El éxito es cuestión de todo el equipo. Por eso es muy importante tener una plantilla amplia en la que todos aportan su granito de arena".

El extremeño ha valorado el buen inicio de curso de la escuadra adiestrada por Manuel Pellegrini: "Cada partido es diferente; también esta competición es diferente a LaLiga. Es algo que tenemos que mantener durante los muchos meses que nos quedan. Hemos empezado muy bien, pero todo es muy largo y lo importante son los puntos de esta tarde. Hay que esperar (para hacer valoraciones). Estamos comenzando... Prácticamente hemos jugado un partido en Europa; éste es nuestro segundo, así que a ver cómo nos adecuamos. La verdad es que llevamos tiempo sin hacer esto de jugar jueves y domingo. Vamos a esperar a ver cómo van los acontecimientos. Los jugadores lo que quieren es jugar partidos y tener menos entrenamientos. Están muy felices de poder jugar en Europa, y en poco tiempo volver a jugar en LaLiga".

Por último, se el alto ejecutivo verdiblanco se vanaglorió del buen momento de forma de uno de los últimos fichajes, el brasileño Willian José, si bien trató de restarle presión, repartiendo responsabilidades entre todos: "No es relevante la cifra de goles que lleva, sino la aportación que da al grupo. Se ha adaptado muy bien; es fundamental que todos los delanteros aporten. No es importante que sume un gol más o uno menos".