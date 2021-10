Pellegrini: "Nos faltó chispa y el 1-0 les permitió manejar el partido"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, afirmó que el 1-0 marcado por el Villarreal instantes antes del descanso del encuentro que su equipo perdió en La Cerámica permitió al conjunto local manejar el partido en un escenario que le convierte en un rival muy peligroso.

"Salimos tras el descanso con la idea de equilibrar el encuentro, pero el 2-0 fue clave", señaló en alusión al tanto que su equipo recibió a mitad del segundo periodo.

"No hubo problema con el esquema. No nos sorprendieron, nos sorprendió más su gol y eso nos hizo ir a remolque. Sabíamos que sólo podían jugar así, por lo que no hemos tenido problema por su forma de jugar", explicó el entrenador del Betis.

Respecto a la influencia de esta derrota en su equipo antes del parón de la Liga, recordó que solo llevaban un partido perdido y que lo va aprovechar para mejorar en lo que han fallado.

"Venimos de un gran esfuerzo, jugamos jueves y eso se ha notado al final. Esta es una liga muy igualada, este domingo perdió el Madrid con el Espanyol, lo que demuestra la dificultad", indicó Pellegrini, quien admitió que a su equipo le faltó "algo de chispa".