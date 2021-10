Julio Velázquez se atribuye el descubrimiento de Dani Ceballos

Afronta su segunda temporada en el Marítimo de Funchal, al que salvó milagrosamente el curso pasado de un descenso que parecía inevitable. Se ha hecho un nombre en Portugal, donde es tan respetado como cuando llegó al Real Betis en la 14/15. Entonces, Alexis apostó por él como secretario técnico para devolver a Primera a los verdiblancos. Venía de quedarse a las puertas con el Murcia, amén de labrarse un porvenir en la cantera del Villarreal. Sin embargo, fue destituido en noviembre, dejando la gloria para Juan Merino y, sobre todo, Pepe Mel. No obstante, se reinventó en Belenenses, Udinese, Alcorcón y Vitória de Setúbal.

Julio Velázquez concedía estos días una entrevista al diario 'As' en la que repasaba su carrera como entrenador, ahora que acaba de cumplir 40 años. Curiosamente, el salmantino se atribuye los 'descubrimientos' o, como poco, el espaldarazo a dos nombres relevantes del fútbol europeo, el hoy colchonero Rodrigo de Paul y el madridista Dani Ceballos. Sobre el utrerano, afirma lo siguiente: "Sí, el caso de Dani es particular. Apenas había jugado algún minuto la temporada anterior, y recuerdo perfectamente que le vi jugar un partido con el filial contra el Arroyo extremeño, de Segunda B. Ahí me enamoré del jugador y le subimos al primer equipo. No paró de crecer desde entonces. Era una auténtica esponja y un chico maravilloso a nivel humano y en términos grupales. El año anterior no había sido ni siquiera indiscutible en el juvenil, pero le vi contra el Arroyo, me enamoré y, en una situación muy, muy complicada, le hicimos importante. Él, con su trabajo, honradez y esfuerzo, fue importante. Luego ha tenido una trayectoria extraordinaria. Soy muy feliz de todo lo bueno y bonito que le pase. Se lo merecen tanto él como su familia".

En realidad, fue Gaby Calderón el que dio la alternativa a Ceballos el 26 de abril de 2014 en un Betis 0-1 Real Sociedad, partido en el que, desgraciadamente, se consumó el descenso a Segunda división del conjunto heliopolitano. Efectivamente, el mediocentro volvió a los escalafones inferiores y fue Velázquez el que volvió a darle la alternativa en el primer equipo y a consolidarlo. Merino, el día de su debut, lo dejó fuera de la lista de manera sorprendente, apostando por Fabián, aunque tanto el linense como Mel volvieron a recurrir al 'crack' utrerano, clave en la 'operación retorno' del conjunto hispalense a la elite nacional.