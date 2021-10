Álex Moreno: "Quiero demostrarle a la afición que tiene un lateral izquierdo en el que pueden confiar"

Álex Moreno, lateral zurdo del Real Betis Balompié, pasó ayer por el programa 'Todo al Verde' de los medios de comunicación oficiales de su club, donde repasó la actualidad del equipo, dejando reflexiones interesantes como son su competencia con Miranda, su posible marcha en el pasado mercado de verano, la buena labor y gestión de plantilla que está realizando Manuel Pellegrini y sus ganas de seguir progresando futbolísticamente.



- Parones de selecciones

Cuando está la dinámica del equipo bien prefiero seguir y no parar, y cuando está mal quizás es bueno un parón para dar ese aire al equipo y esos días libres para desconectar.



- Su competencia con Miranda

Con Juan me llevo muy bien, es una grandísima persona y que tenga un gran nivel en el campo, me hace a mí también crecer como futbolistas y mejorar en el día a día para tener esa rivalidad que es sana. Me hace estar a su altura si juega bien e incluso lo intento superar y eso es bueno para todos, no sólo para nosotros.



- Sobre su posible marcha en verano

Cuando acaba el año y todo lo que se habló, estaba un poco a expensas de todo eso. No quería hablar del tema y estar un poco apartado de todo eso. Había ofertas, muchas opciones, pero al final lo que quería era demostrar que el Alex del año pasado no es el mismo que este y demostrarle a la afición que tiene un lateral izquierdo en el que pueden confiar y que puede sacar un rendimiento muy alto.



- Quiere seguir mejorando

Al final soy el más crítico y sé que en ciertas ocasiones se me ha puesto en el punto de mira. Ahora he empezado bien, muy centrado y metido en el equipo... y para eso estoy, para trabajar, ver videos de errores y mejorarlos y con la confianza del míster, que es fundamental, que te dé respaldo en la rueda de prensa quieras o no te marca en ese partido. Al final lo que necesito es mejorar lo del año pasado, estar tranquilo, y demostrar lo que soy, lo que era y lo que ha mejorar respecto al año pasado.



- Manuel Pellegrini

Todo lo que ha conseguido lo ha hecho por méritos propios, en todos los equipos. Es un entrenador que enchufa a todo el equipo y es una ventaja para sacar rendimiento a todo el equipo. Tienes tres competiciones y debes tenernos a todos enchufados.