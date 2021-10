En Albacete, rendidos a la calidad del Betis Deportivo

Fue un solo punto, que no le saca de las posiciones de descenso, pero moralmente significó mucho más. Ante un equipo llamado a pelear por el ascenso, que está en las primeras posiciones y llegaba en racha, empatar en su casa ha servido a los de Manel Ruano para demostrarse a sí mismos que pueden luchar con cualquiera en esta categoría y que empezar a sumar de forma más continuada es cuestión de tiempo.

Su rivales, entre ellos el exbético Julio Alonso, no dudaron en elogiar el juego de este joven Betis Deportivo, que tuvo sus opciones en los últimos minutos para haber dado la gran sorpresa de la jornada. "Ellos no dejan de ser un filial de un equipo de Primera división, con jugadores de mucha calidad y al final del partido lo han demostrado", aseguraba Alonso, quien ya lo avisó en la previa y lo ha repetido en varias ocasiones: "Desde que vine aquí dije que esta Liga no íbamos a ganarla con la gorra. Es una liga muy competitiva. Tenemos que afrontar cada partido como lo afrontamos hoy. Y unos días se dará y otros, como hoy, no se dará. (...) Es el típico partido en el que no se dan las ocasiones, pero lo positivo es que hemos sacado un punto, también se podía haber perdido. Cuando no se pueden sumar tres, hay que sumar uno".

Una visión que comparte el autor del gol del empate Del Pozo, que admite que sabía que el Betis Deportivo iba a ser "complicado", aunque "fuera último". "Es una liga muy competida, nadie se va a pasear por aquí. Nos hemos repuesto al gol, hemos segudio intentándolo, con muchas ocasiones y en otras circunstancias habríamos marcado más, pero son cosas del partido", afirmó.