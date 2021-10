Rober, su beticismo, las ofertas que le llegaron y el ejemplo de Joaquín

Lleva jugados poco más de 50 minutos en la presente temporada y sabe que en su posición tiene mucha competencia, pero Rober González mantiene la misma ilusión con la que regresó de su cesión a Las Palmas. Con el Betis implicado en tres competiciones, el mediapunta extremeño sabe que tendrá oportunidades a lo largo de la temporada y que, si lo hace bien, Pellegrini suele corresponder con confianza y minutos. Ya se pudo ver a lo largo del último año con Tello, Juanmi, Lainez...

"Trabajo día a día para triunfar en el Betis. Es lo que he hecho desde hace años. He disfrutado el camino y estoy saboreando cada minuto de este momento. Solo pienso en trabajar a tope para aprovechar mis oportunidades", asegura en Marca, donde admite que su progresión está siendo importante, aunque no sea visible para el gran público: "Estoy creciendo, lo notó en los entrenos, en las conversaciones... Tenía ofertas, pero estoy súper identificado con el Betis. La dirección deportiva me ayuda y el estilo de Pellegrini me favorece. Tengo que ganármelo, tanto aquí como si me toca salir. Tarde o temprano voy a triunfar aquí. Es mi trabajo y es mi sueño. El ejemplo de Joaquín ilumina a mucha gente".

El canterano se ha encontrado con un equipo que tiene a veteranos al frente (Bravo, Joaquín, Canales, Willian, etc.), pero en el que éstos se combinan muy bien con jóvenes de la casa, una generación que ha ido surgiendo en los últimos años y que le identifica con una afición cada vez más volcada e ilusionada con el equipo que se está formando. "Se está demostrando que la cantera tiene mucho que decir en el primer equipo. Aquí se trabaja bien la base, pero es que en el Betis, además, es fundamental el factor de sentimiento, de pertenencia. Aportamos un plus, un valor añadido. Creo que es un elemento fundamental que identifica al Betis", afirmaba Rober.

El jugador extremeño admite que lo tiene muy difícil para hacerse con un puesto en el once donde, incluso, un mito como Joaquín no está teniendo minutos y Lainez aún no ha podido entrar tras llegar lesionado de los Juegos Olímpicos, pero eso no le ha hecho perder la ilusión. "El equipo está jugando a un nivel espectacular. Rindiendo bien y marcando goles. Sé que será más difícil jugar, hay mucha competencia, pero también que cada minuto en el terreno de juego lo disfrutaré el doble", asegura.