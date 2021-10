Nabil Fekir, el mago que concede deseos en el Betis

No pasa un sólo día en el que el rendimiento futbolístico de Nabil Fekir no sea repaldado por un nuevo dato estadístico. El francés está en su mejor momento desde que llegara al Real Betis Balompié y lo demuestra en cada partido que disputa, dejando claro que está en la élite, no sólo en LaLiga sino también en Europa.



La última estadística que refuerza el buen hacer de Nabil Fekir en el Rea Betis y que lo consagra como el verdadero generador de fútbol ofensivo del equipo que entrena Manuel Pellegrini es el proporcionada por los compañeros de OptaJose, empresa especializada en estadística avanzada, que asegura que el '8' del Betis es el futbolista que más ocasiones de gol ha creado en toda LaLiga con 27 en total. Es el mago que hace realidad los deseos de sus compañeros de ataque en Heliópolis.







27 - Real Betis's Nabil Fekir has created 27 chances in LaLiga 21/22, the joint-most by any player. Involved. pic.twitter.com/VRKhIY502H — OptaJose (@OptaJose) October 12, 2021

La influencia deen elestá fuera de toda duda, sabiéndolo mejor que nadie, el cual confía plenamente en las actuaciones de su campeón del mundo. Así se puede comprobar en los minutos jugados y en las rotaciones que está haciendo el entrenador chileno, ya que Fekir encabeza también la lista de tiempo disputado con 844', siendo el segundo Edgar González con 623' Datos que dejan claro de quePor todo esto, no es raro que el hombre de, pero la realidad es que