Borja Iglesias: "Suerte que Joaquín es muy bueno y me la pone para empujarla" LaLiga

"La verdad es que ha costado. Los partidos aquí son duros. Te someten con centros y juego directo. Pero el equipo estuvo bien. ¿El gol? He tenido la suerte de que Joaquín es muy bueno y me la pone para empujarla. Todos lo conocemos. Tiene la capacidad de ver cosas a una velocidad difícil para el resto. Había que meterla, pero él es muy bueno", apuntaba ante las cámaras de Movistar Plus un Borja Iglesias eufórico por su participación en el triunfo postrero del Betis otra vez en Mendizorroza.

"LaLiga está muy apretada. A todos los equipos les cuesta un mundo ganar. El Betis compite y, a partir de ahí, pueden llegar las victorias", añadía el 'Panda', satisfecho por ver de nuevo a los verdiblancos muy cerca de la zona alta de la clasificación en Primera división, aunque, con el calendario tan apretado, no habrá tiempo para digerir la victoria. El jueves espera ya en el Benito Villamarín (18:45 horas) el Bayer Leverkusen para dirimir la primera plaza del Grupo G de la Europa League.

A este respecto, el delantero heliopolitano admite que se podría gestionar mejor los descansos por parte de LaLiga: "Nos ha tocado hoy, aunque habríamos agradecido jugar ayer o hace un par de días".