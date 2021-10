Calleja, tras caer ante el Betis en el 89': "No es una tragedia, pero no hay que ser tan inocentes"

El entrenador del Deportivo Alavés, Javi Calleja, dijo, enfadado, que la derrota en los instantes finales ante el Betis "no es ninguna tragedia", pero matizó que "no hay que ser tan inocentes en ciertas jugadas" como el contragolpe que permitió su equipo tras un saque de esquina que desequilibró el partido.

El técnico madrileño comentó en rueda de prensa que "el vestuario está dolido" y añadió que "no vale sólo con la actitud y el trabajo", sino que hay que ponerlos en práctica "hasta el final sin perder la concentración". "De un córner a favor no nos pueden montar una contra como la que nos ha montado el Betis. Estas últimas jornadas estamos compitiendo muy bien, pero hay que darle máximo valor a todo", remarcó.

"Hemos tenido ocasiones y llegadas, hemos lazando saques de esquina y faltas, hemos jugado en campo contrario por momentos...", destacó Calleja, que puso en valor que "las llegadas por fuera le estaban haciendo daño" al Betis, pero subrayó que "el fútbol es marcar goles" y su equipo no lo consigue.

"Los planteamientos suelen ser buenos en todos lo equipos, pero el gol marca la diferencia", incidió Javi Calleja. "Si no puedes ganar el partido, no lo pierdas. Tenemos que aprender", subrayó el entrenador albiazul, e insistió en que "ha habido alternativas, pero hay ciertos errores que en este inicio de liga están siendo decisivos" y les están impidiendo conseguir más puntos.

A pesar de todo, Javi Calleja manifestó que no puede reprochar nada a su equipo "en actitud, trabajo y en saber sufrir" ante un rival como el Betis que les metió en el área por momentos. "En la segunda parte creo que hemos sido superiores y me duele cuando no se traduce al menos en un punto", reconoció Calleja, que prometió quedarse con las cosas positivas del partido y no bajar la cabeza. "Tenemos que seguir luchando. Hay que mirar hacia adelante porque ahora nos jugamos muchísimo", aseguró.