Borja, que renunció a la UEL por venir al Betis, tiene "muchas ganas de disfrutarla y competirla"

Borja Iglesias fue el jugador elegido para acompañar a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al encuentro de este jueves ante el Bayer Leverkusen (18:45 h) en la Europa League. El gallego destacó que "siempre es importante ganar, porque refuerza la idea de juego y la mentalidad del equipo", avisando de que están "concienciados para ir a ganar los partidos" en todas las competiciones.

Admite el 'Panda' que el aterrizaje del chileno fue un punto de inflexión para él. "Con la llegada del nuevo cuerpo técnico, han cambiado cosas. Me costó mucho en la primera temporada, a mí y al resto de compañeros, ponerme de cara a gol. Ahora, el equipo está gozando de más situaciones de área. Tengo la suerte de hacer goles, y espero seguir haciéndolos. Espero seguir en esa línea", apunta el '9', deseoso de ver el campo ya sin restricciones: "Tanto para nosotros como para la afición, será un día especial con el estadio al 100% de su capacidad, poder vibrar con ellos. Ojalá podamos hacerles disfrutar de un partido bonito y, sobre todo, de una victoria".

Borja coincidía con el míster en que es una cita "importante para todos", aunque insiste en que "no será decisiva" para la clasificación, lo que no quita que el Betis salga "con la actitud necesaria para afrontar este partido y con muchas ganas". Particularmente, es un reto que esperaba con ganas, pues, tras clasificarse en la fase previa de la 19/20 con el Espanyol, no jugó la Europa League al ser traspasado a los heliopolitanos: "En cierta forma, renuncié al venir aquí a jugarla con ellos, por lo que tengo muchas ganas de disfrutarla y de competirla".

Para el delantero, éste es su mejor momento como verdiblanco, "aunque esto es un cúmulo de situaciones", aunque no oculta que se siente "bien, con confianza. El equipo está muy bien también, y a los jugadores les favorece", por lo que está deseoso "de seguir creciendo y aportando cosas". Sobre su compañero Claudio Bravo, que le regaló hace poco su camiseta de la selección chilena, añadió: "No sólo conmigo, sino con todos tiene una relación especial. Es una persona excepcional, con capacidad de liderazgo, y nos ayuda a crecer a todos. Me regaló su camiseta, lo que es un honor".