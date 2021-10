Rendidos a Rubén Castro

El gol se tiene o no se tiene y hay futbolistas que seguirán marcando hasta cuando les dé la gana, hasta que se retiren o hasta que el físico les diga basta.



Hay un delantero en Segunda división que no se cansa de batir récords y ese no es otro que Rubén Castro, actual delantero del FC Cartagena y que es toda una institución en el Real Betis Balompié.



El ariete canario no pierde el ritmo ni las ganas de perforar las porterías rivales y ayer mismo se convirtió en el protagonista de la victoria de su equipo contra el Real Sporting de Gijón, al que sentenció desde el punto de penalti.



Con esta anotación, Rubén Castro se coloca líder en la clasificación de goleadores de Segunda división con 7 goles, los mismos que otro atacante andaluz, el gaditano Stoichkov, natural de San Roque y que se hizo futbolista en Algeciras, el propio San Roque, en el Grupo X de Tercera división, y la Balona.



Desde que aterrizó en el Cartagena, Rubén Castro ha marcado 26 goles en 53 partidos que ha disputado. Unos números increíbles si tenemos en cuenta que el canario acaba de cumplir 40 años aunque no lo parece pues demuestra que le queda fútbol para rato.





#DATO HISTÓRICO. Rubén Castro acaba de igualar a Juan Costa como el jugador con MÁS goles en TODA la HISTORIA de 1ª + 2ª División después de cumplir 40 años (7). pic.twitter.com/G9MfbLTnRQ — Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) October 19, 2021