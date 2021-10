William se gana su continuidad

De jugar 22 minutos en las tres primeras jornadas a ser titular en cinco de los seis últimos partidos, una continuidad que no vivía en el Betis desde el mes de noviembre de 2020. William Carvalho no sólo ha callado a todos los que le criticaban y ha sorprendido a los que no apostaban por su continuidad en la presente campaña, sino que lo ha hecho haciéndose un hueco en un once donde entrar es muy complicado y en el que ha desplazado a Guardado y a veces a dos inamovibles como Canales y Guido Rodríguez.

"Este verano yo me negué terminantemente a que se fuera. Sabía que tenía espacio aquí en la medida que fuera el jugador que es capaz de ser. Mi obligación es sacarle el máximo partido", reconocía Manuel Pellegrini hace unas semanas. Los partidos siguientes le han dado la razón. Con continuidad, el futbolista portugués está viviendo su mejor momento como bético y se ha convertido en uno de los pilares del equipo.

Ante el Alavés, en un encuentro donde el equipo verdiblanco tuvo que picar para sacarlo adelante, el internacional portugués fue el mejor. Así, al menos, lo afirman los aficionados béticos, que lo valoran en la #EncuestaHelvetia como líder indiscutible. La omnipresencia del William en el juego del Betis eclipsó, incluso, al otro gran nombre de este arranque de temporada: Fekir.

Ya lo ratificó Pellegrini hace unos días cuando señaló que habría sido "imperdonable" se hubiera salido este verano sólo para quitarse su alta ficha y poder realizar refuerzos. "William es un jugador muy cuestionado porque quizás su actitud sin balón no reflejaba la intensidad de hoy en día. Ya sabemos la calidad que tiene con el balón. Hace varios partidos que viene jugando a gran nivel", afirmó el chileno.

Estas actuaciones también le han valido su regreso a la selección portuguesa, de la que se había ausentado recientemente y donde ha recuperado el estatus que tenía a lo largo de los últimos años.