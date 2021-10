Pellegrini, feliz por general "ilusión" y disfrutar de esta afición

Justo. Pese a encajar un gol al final y a que éste llegó de forma desafortunada, Manuel Pellegrini consideró, en su análisis del encuentro, que el resultado final transmitía lo que los dos equipos habían merecido. Un empate que no sabe bien al Betis por cómo llegó, pero deja todo abierto para el encuentro de vuelta en Alemania.

"Fue un muy buen partido entre dos equipos que jugaron muy bien. El Bayer empezó muy fuerte y tuvo buenas oportunidades y nosotros igualamos la intensidad con el balón. Empezaron a diluirse y también tuvimos varias ocasiones para concretar. El primer tiempo fue parejo y en el segundo hubo menos ocasiones peligrosas en el área. Antes del penalti tuvimos dos ocasiones claras, sentimos mucho el gol de ellos y acabaron dominando los diez últimos minutos. Es un punto que me parece justo para ambos", analizaba Pellegrini, que sólo quiere pensar en LaLiga -"Hay tres partidos por medio", advertía- y no en un partido de 'vuelta' que tampoco ve definitivo.

"En el fútbol, mientras las matemáticas no den la clasificación hay que pelear hasta el último partido. Si ganamos, aún quedarían seis puntos más por jugar", afirmaba el chileno, quien cambió hasta ocho jugadores, algo que cada vez se convierte en más habitual.

Preguntado por eso, fue claro: "Siempre digo que las rotaciones pueden hacerse en la medida en que el rendimiento de los jugadores es parejo. Seguimos punteros en Europa y peleando en LaLiga. Después de los partidos hacemos un balance, un informe médico y tratamos de hacer el mejor once para comenzar el siguiente encuentro. Con los cambios, son 15 o 16 los que participan y hay una buena implicación del plantel".

"A partir de ahora vamos a aparcar la Europa League y nos vamos a centrar en LaLiga. Ya dije que no creo que en la actuación de hoy haya influido haber jugado el lunes. Tal vez lo pueda preparar un poco más si tengo otro día, pero no vi al equipo afectado por el partido del lunes ni física ni anímicamente", reiteraba.

En cuanto a nombres propios, tuvo palabras de elogio para Lainez, pero también para un Edgar que "está mostrando su valía". "Le ha ayudado estar entrenando cada día con jugadores con experiencia en defensa y con jugadores de ataque que le exigen mucho. No tiene problemas en jugar el próximo partido. Ya veremos cuando nos recuperemos de este partido cuál será el mejor once ante el Rayo", afirmaba ante la pregunta de si iba a pagar el no haber rotado últimamente.

Y explicó por qué hizo esos dos cambios al descanso, dando entrada a Lainez y Alex por Miranda y Joaquín. "Los dos laterales sufrieron bastante en los primeros minutos. Además, Miranda tenía tarjeta amarilla e iba a estar expuesto. Me pareció mejor reemplazarlo por Álex Moreno. Joaquín no hizo un mal partido, pero quisimos sacar a Lainez para tener más dinámica", afirmó.

Por último, el técnico del Real Betis también tuvo un mensaje para los aficionados. "Siempre supe y entendí la importancia de los hinchas en el estadio. Una vez que se produjo el 'efecto covid' se dobló y triplicó el ambiente, los partidos parecían funerales. Ahora que pueden venir se reflejan las ganas de los hinchas por animar a su equipo", aseguraba, al tiempo que se alegraba que su equipo genere esa "ilusión" entre los béticos. "Este equipo ha logrado generar una ilusión importante en el hincha. Está en cómo el equipo juega y en los jugadores. Siempre es importante ganar pero hoy se dio un espectáculo de fútbol. La gente se fue contenta, aunque hubiera sido mayor la alegría si se hubiera ganado", admitía.