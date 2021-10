Pellegrini, sobre el Rayo, la Champions, el Atlético... y un mensaje a la afición

Manuel Pellegrini ya dejó claro el pasado jueves que para él sólo cuenta el partido siguiente. E igual que aparcó el Bayer Leverkusen hasta dentro de dos semanas, no quiere pensar más allá del importante duelo que le enfrenta mañana al Rayo Vallecano y que podría situar al Real Betis en la zona alta de la tabla.

Por eso, el técnico chileno aseguraba que la "única fórmula" que conoce para alcanzar éxitos es "no pensar en lo que va a pasar en mayo y sí en mañana", y que por eso está centrado en "asimilar lo ocurrido durante la semana para superar al Rayo".

Mal inicio ante el Bayer

"Los partidos no son nunca iguales. El partido contra el Bayer no empezamos con la intensidad que se necesita. Las cosas no se repiten. Hay que asimilarlo todo para superar mañana al Rayo".

El buen momento de algunos jugadores

"Los partidos no pasan siempre por el rendimiento individual de los jugadores. El rival viene con confianza y la mejor manera de ganarles es ser nosotros mismos. Jugar con intensidad, buen funcionamiento y espíritu de equipo que nos permita sacar tres puntos clave".

Si gana podría meterse en Champions...

"Para mí la única fórmula de hacerlo es no pensar en lo que va a pasar en mayo y sí en mañana. Al final de temporada veremos qué puntos logramos alcanzar y si conseguimos posiciones europeas, la liga o acabar en mitad de tabla. Uno trata de amortiguar los condicionantes y no creo que sea conveniente ponerse un objetivo, porque al final la realidad quizás indique que no es así. Esto es partido a partido".

Maratón de tres partidos con final ante el Atlético

"No relaciono una comodidad con los resultados. Para ser un equipo competitivo hay que ir partido tras partido. Son tres partidos de Liga los que vienen. Si suponemos que ganamos los dos partidos en casa, tenemos la misma obligación de ir a ganar al Atlético. Si perdemos los dos partidos también necesitaremos ganar. Tenemos que estar centrados para no perder mañana algún punto. En cada partido la obligación es ganar y en ese sentido creo que la mentalidad competitiva del equipo es importante".

Elogios para la afición

"Cuanta más gente esté en la grada se siente un ambiente más de competición en el estadio. El equipo se siente respaldado por la gente que, además, se muestra muy fuerte detrás del equipo siempre".