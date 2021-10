Pellegrini reclama más respeto para Fekir

Fekir pugna por liderar varias de las tablas ofensivas de LaLiga, posiblemente sea el jugador más desequilibrante del campeonato tras la salida de Messi y, si no, al menos es el que más encara y busca el regate. Pero también es al que más patadas le dan y el que menos tarjetas provoca con respecto al número de faltas que recibe. Los árbitros no le respetan como si estuviera en uno de los poderosos. Al contrario, en estos dos primeros meses de competición ya ha visto cuatro amarillas y está al borde de la suspensión, algo que tendrá que evitar en los próximos partidos si no quiere perderse algún encuentro importante.

Pellegrini no es de alzar mucho la voz, pero esta vez no ha dudado en salir al paso para decir alto y claro lo que sufre Fekir en cada encuentro. "Fekir es un jugador al que le golpean mucho, le hacen muchas faltas y hay que tener mucha sangre fría para tratar de no ver la amarilla", afirmaba el técnico del Betis, que no obstante no cree que vaya a perder intensidad en los próximos partidos ante la previsible sanción que le podía caer.

Y, para ello, recuerda que "la temporada pasada jugó 15 partidos al borde de la suspensión". "Lo importante es que sea el mismo jugador, no puede jugar condicionado por la tarjeta amarilla", aseguraba el técnico chileno.