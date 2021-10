'Son Goku' Moreno, su 'onda vital' y sus dos jugadas clave: "Cumplí"

Emocionado. Repitió la palabra sentimiento varias veces a lo largo de su entrevista. Feliz por haber marcado, por haber forzado el penalti que daba el triunfo y 'triste' por haber sido el causante del primer gol del Rayo. Todo ello ante su exequipo. Álex Moreno vivió un partido muy especial y ni siquiera su error empaña su gran encuentro.

Marcó un golazo, el primero de esta temporada. Y lo celebró de una forma muy peculiar por una apuesta con un canal de televisión. Aunque ni el mismísimo 'Son Goku' habría logrado enviar una 'onda vital' con la precisión con la que el catalán mandó el balón a la escuadra en el primer tanto. "Los retos me gustan y esté lo cumplí. Espero que me hayan visto y que hayan disfrutado", señalaba el lateral bético ante las cámaras.

Álex reconocía que fue un partido muy especial para él. "Ha sido un partido con muchas emociones. Tenía una gran motivación por este encuentro también por mi paso por el Rayo. Tenía mucha rabia porque quería marcar y mucho respeto al Rayo y por su afición, porque me dieron mucho cariño", afirmaba en relación a su gol.

Luego llegó la jugada desgracia, que propició el primer tanto rayista. "He tenido la fortuna de haber marcado el gol y la mala suerte de no haber visto al rival en el de ellos. Llegó en un momento en el que el equipo estaba muy bien, tal vez con un exceso de confianza, también faltó un exceso de comunicación, no quedaba nada para acabar la primera mitad... Gracias a Dios marcamos el 3-2 y nos llevamos los tres puntos. El penalti me deja sensaciones positivas", señalaba, al tiempo que reconocía cómo pudo superar esa situación.

"Acabe muy jodido la primera parte, pero salí con una mentalidad fuerte, con la idea de luchar cada balón y así se llegó a la acción de penalti, porque tal vez no habría llegado si no hubiera tenido esa convicción", aseguraba en relación a la jugada, a la postre decisiva.

Alex ya piensa en lo que le viene, dos partidos en siete días ante dos históricos. "No podemos mirar la clasificación, ahora nos toca el Valencia, que es muy jodido, luego el Atlético... Hay que sumar de tres en tres", advertía.