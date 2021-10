Pellegrini tiene razones para quejarse del derbi y Lopetegui, cómo justificarse

Quedan menos de dos semanas para el primer derbi hispalense de la temporada, que ya tiene fecha y hora: se jugará el domingo 7 de noviembre a las 21:00 horas. Será la última cita de la jornada 13 de LaLiga, justo antes de un nuevo 'impasse' de selecciones que dejará dos larguísimas semanas para digerir lo que ocurra en el Benito Villamarín entre dos 'hermanos' que llegarían, de seguir como ahora, en un gran momento de forma y en todo lo alto de la clasificación de Primera. De hecho, tras la goleada al Levante (5-3), el Sevilla FC es tercero, con 20 puntos, empatado con el Real Madrid y a uno del líder, la Real Sociedad, aunque nervionenses y merengues (como culés, babazorros, nazaríes, colchoneros, el Villarreal y el Athletic) tienen un partido menos, dado que se aplazaron algunos (entre ellos el suyo contra el Barça) a la vuelta de otros parones para evitar agravios con el retorno de los internacionales americanos.

Por su parte, el Real Betis es quinto, con 18 unidades, las mismas que un Atlético de Madrid con un duelo por disputar aún y al que visitará el domingo en el Wanda Metropolitano, así como que Osasuna, con peor balance de goles. A una victoria del primero, mirándolo de otra forma. Un panorama alentador que convertirá a priori el duelo de máxima rivalidad sevillana en una cita importantísima para el devenir inmediato de ambos. Antes, ambos deberán afrontar una jornada intersemanal exigente este miércoles (en Mallorca, los blanquirrojos; y en casa ante el Valencia, los verdiblancos), amén de una nueva entrega liguera el fin de semana ante el Atleti y Osasuna, respectivamente, con los escenarios alternados.

Luego, tanto sevillistas como béticos habrá de afrontar duelos trascendentales en Europa para sellar su continuidad en sus respectivos grupos, ya que el conjunto de Lopetegui recibirá al Lille, su máximo rival en estos momentos por la segunda plaza del Grupo G de la Champions League, habida cuenta de que el Salzburgo se ha escapado un poco (7 puntos), mientras que el anfitrión de este envite cuenta con 3 (por sus tres empates en otras tantas entregas) y los franceses, 2, como el Wolfsburgo. Por su parte, el cuadro de Pellegrini colidera el también Grupo G de la Europa League, codo con codo (pero peor 'goal-average' general, determinante tras el 1-1 del jueves pasado hasta que se juegue la 'vuelta' de esta particular eliminatoria) con el Bayer Leverkusen, por lo que lo que suceda el 4-N en el BayArena podría determinar quién será el líder, aunque deba defenderlo en dos encuentros posteriores.

Habría que añadir que en la máxima competición continental siguen pasando a octavos de final los dos primeros de cada grupo, por lo que, sacrificando jugar el segundo encuentro en casa, no ser primero importa sólo por la presunta mayor entidad de quien te toque en los cruces, pero, en la otrora Copa de la UEFA, no acabar en lo más alto te penaliza, puesto que solamente se clasifican para algo los líderes tras seis jornadas (a octavos) y los terceros (a la Conference League), jugando los segundos un 'play off' que cargará el diablo con un tercero que caiga de la Champions, por lo que, por decirlo de alguna forma, Betis o Bayer 04 podrían caer eliminados tras una fenomenal Fase de Grupos, mientras que el Celtic seguiría compitiendo por un título, aunque de menor enjundia.

Volviendo al derbi, hasta la fecha, tanto Lopetegui como Pellegrini se han referido con cierto aire de censura a los horarios de LaLiga, que no les han ayudado a recuperarse tras jornadas europeas. El vasco tiró de resignación en sus comparecencias públicas, generalmente asépticas para no despistar a futbolistas y afición con temas extradeportivos o fuera de su control, mientras que el chileno sí se quejaba amargamente de tener que jugar con apenas dos días de descanso tras volver en la madrugada del viernes de algún desplazamiento, como el de Hungría, o de no poder actuar en el torneo doméstico un lunes por la obligación de marcharse antes de los internacionales.

Respecto a la cita cainita del 7-N, el 'Ingeniero' tendrá motivos para lamentarse, pues su eterno rival llegará con 48 horas más de descanso, puesto que recibe al Lille (en casa, además, con lo que se ahorra un viaje) el martes 2 de noviembre a las 21:00 horas, mientras que el Betis viajará a Leverkusen para medirse con el Bayer el jueves 4 a la misma hora, con la correspondiente merma en el reposo de los jugadores a la hora de retornar a la capital hispalense. Con todo, Julen tiene una justificación perfecta: recuperará justo antes de #ElGranDerbi los dos días de más que tendrá el Betis para preparar las citas ante el Atlético (desde miércoles a las 20:00 horas contra el Valencia no compite hasta el domingo a las 16:15, mientras que el Sevilla visita Palma el miércoles a las 19:00, pero recibe a Osasuna justo un día antes). Después, como ya se ha referido, los de Lopetegui se enfrentarán al Lille el martes, con sólo domingo y lunes de por medio, mientras que el Betis tendrá los tres primeros días de la semana para recuperarse antes de jugar en el BayArena.