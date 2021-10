Pellegrini advierte sobre un Valencia "duro" y que ha "cambiado el estilo"

Sevilla, 26 oct (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, dijo este martes que el Valencia, rival de su equipo el jueves en el estadio Benito Villamarín en la undécima jornada de LaLiga Santander, "tiene jugadores de mucho nivel" y es un conjunto "duro y difícil, con un estilo cambiado respecto al de las últimas temporadas".



Pellegrini, en su comparecencia de prensa previa al entrenamiento vespertino de este martes, señaló que "todos los partidos son distintos y no importa que la racha" del Valencia sea mala, por lo que se ha preparado desde el domingo para "hacer frente a un rival de mucha calidad" en un contexto de cuatro partidos en doce días, aunque cree que su plantel "está bien en los dos aspectos, físico y mental".



El técnico santiaguino consideró que "los buenos resultados ayudan a recuperar", por lo que espera "sumar tres puntos en casa" gracias a una plantilla que le permite "hacer alternativas" porque el "buen nivel de todos" le da "libertad para hacer cambios" y que no suponga "ningún problema" bajas como la del central Édgar González, suspendido por acumulación de amonestaciones.



Pellegrini señaló que no le "dice nada" el hecho de que el suyo sea el segundo mejor arranque liguero del Betis en el siglo XXI, ya que ese dato no cambia "la obligación de ganar mañana: los números y el pasado, en lo positivo y en lo negativo, no son importantes", y subrayó que le produce más orgullo comprobar que su "equipo genera mucha ilusión".



Al preparador bético le dio "alegría" volver a "ver el Benito Villamarín al cien por cien" de su aforo el pasado domingo, ya que "mientras mayor sea el apoyo mejor se va a sentir el equipo", al que percibe "avanzando para ir ganando todos los partidos que le pongan por delante".