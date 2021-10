"El Betis nos ha pasado por encima"

José Luis Gayá, capitán del Valencia, comentó tras el partido perdido (4-1) en el campo del Betis que ha vivido "una noche muy dura, no esperaba", ya que el conjunto verdiblanco "ha pasado por encima" de los che que no han "tenido opciones de puntuar".

"Pedimos perdón, no podemos dar esta imagen tan pobre. Esto no puede seguir así. Puedes perder pero no dando esta imagen. Tenemos que ser críticos, cuando se lleva tanto tiempo sin ganar, algo pasa. No podemos conceder tanto, hemos sumado errores infantiles", aseguró Gayá en declaraciones a Movistar.

El lateral zurdo internacional recordó que "la experiencia del año pasado" no impide que el conjunto valenciano esté "volviendo a repetir errores del pasado. Esto hay que cortarlo", ya que "queda mucho y hay que volver a ser el equipo fuerte del inicio de la temporada".

"Nos meten muchos goles y concedemos demasiado", señaló Gayá.