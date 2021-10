Juanmi: "Tenía muchas ganas de ayudar al Betis a hacer cosas importantes"

"Cuando las cosas salen a nivel colectivo e individual, todo es más fácil. Estamos viviendo una buena dinámica, y hay que seguir en esta línea para conseguir resultados", apunta un Juanmi "muy contento" en Betis TV, donde bromeó sobre el cántico que ahora le adjudican ("Oh, Juan Miguel... Oh, Juan Miguel... Todos queremos que marque Juan Miguel") y se vanaglorió del apoyo que está recibiendo: "Este clima y ese entorno que se ha creado no lo he vivido muchas veces. En mis inicios en el Málaga, al ser de la casa, sí recibí ese cariño, pero este respaldo de ahora es especial. Estoy muy agradecido, por lo que intento devolverlo en el campo con trabajo, goles y otras cosas positivas que puedo aportar".

Por suerte, su dolencia en un pie ha pasado felizmente al olvido, por lo que el malagueño se ha conjurado para que éste sea su año: "Ya me planteé en pretemporada, al ver la lesión totalmente superada, que tenía que hacer lo posible por tener esa continuidad que todos los futbolistas necesitan, especialmente yo. Y he demostrado que, jugando regularmente, puedo ofrecer un buen rendimiento. Todo fluye, a nivel individual y colectivo, por lo que estoy contento con mi aportación. Mi preocupación era que el dolor se fuese. A partir de ahí, sabía que, con trabajo y sacrificio, todo llega. Se presentaba un año bonito e ilusionante, con tres competiciones, y tenía muchas ganas de ayudar a este club a hacer cosas importantes".

Además, el atacante ex realista se refirió a otros temas de actualidad:



SU GOL EL MIÉRCOLES

"Son jugadas rápidas. Veo que Claudio se ha percatado de mi posición e intento ser un poco listo, tocando un poco al defensa (Diakhaby) para que no salte limpio. Tengo la suerte de que gano esa acción para poder quedarme solo. Ya sabemos las virtudes de Bravo. Las trabajamos mucho: yo sé el golpeo que tiene y él sabe que yo suelo hacer esos movimientos de desmarque. Al final, las cosas salen. Esa conexión la tengo. En la siguiente, Cillessen está muy rápido, enseguida me achica y no me deja capacidad de reacción; es un buen portero, que ha sufrido un par de lesiones, pero que, con continuidad, dará que hablar"

"¿Los festejos? La relación con Borja es espectacular. Es un gran apoyo tener jugadores así. Hablamos de esa celebración, marcase quien marcase"



VALENCIA

"Hicimos un partido muy completo de principio a fin ante un rival que tiene buenos jugadores y que, aunque es verdad que no venía en una buena dinámica, en cualquier momento te la puede liar. Ganamos 4-1, con tranquilidad. Nos hacía falta, tras partidos ganados pero muy movidos. Esto nos da mucha confianza para afrontar el partido siguiente"



EN LO ALTO DE LA TABLA

"Es motivo de motivación. Sabemos que tenemos una buena plantilla y que LaLiga, por circunstancias, está muy equilibrada. Debemos hacerlo muy bien para mantenernos ahí arriba. Cualquiera puede ganar a cualquiera, pero la base estará en mantener una regularidad y sacar los partidos de casa, que son los que te dan los puntos para estar arriba"

"Es un año ilusionante, y lo que estamos haciendo te da confianza. El equipo va a salir cada partido a conseguir los tres puntos, porque queremos hacer cosas importantes"

"Victorias como la de ayer te refuerzan, te dicen que estamos haciendo un buen trabajo y que seguimos en una buena línea. Estamos ahí 6-7 equipos en dos puntos, lo que refleja que hay mucha competencia y que LaLiga está muy pareja, por lo que se decidirá por detalles. Partidos que, aunque a priori parece que no, se complican... Trataremos de sacar los máximos puntos posibles"



ESTADIO CASI LLENO

"Es una sensación única. Lo que quieres con ese ambiente es hacer las cosas bien. Siempre salto al campo con la idea de hacer mi trabajo lo mejor posible y devolver ese cariño al público; estoy muy agradecido"

"Ya sabemos el clima que genera nuestra afición. Tener su aliento en cada jugada nos hace dar un plus. Es algo impresionante. De principio a fin nos estaba animando. Ojalá podamos seguir regalándoles victorias esta temporada"



ROTACIONES

"Tenemos una grandísima plantilla, con una alta competencia en todas las líneas. Una competencia sana, que es lo que te hace crecer. Al final, por no decirte el único, somos uno de los pocos equipos que hace cada partido por lo menos cinco cambios. Y el grupo sigue rindiendo, señal de que los 28 estamos comprometidos en una misma dirección. Y es el camino que debemos seguir"



GOLES DE CABEZA

"Siempre suelo hacerlos. Lo achaco más a esa astucia, a prever dónde va a caer la pelota, y estoy muy contento de cómo salen las cosas"



PELLEGRINI

"Ya conocemos su trayectoria y todo lo que ha conseguido. Tiene las cosas claras y le saca el máximo rendimiento a cada jugador. También, con una plantilla que siempre rinde aunque hagas 5-6 cambios por partido, es mucho más fácil, aunque, para él, a la hora de hacer la alineación, es un quebradero de cabeza. Ojalá todos tuvieran ese problema"



EL PASADO SE VIENE A LA CABEZA

"Todo es un reto. Pasé año y medio bastante duro, con altibajos e incertidumbre, aunque en mi cabeza siempre pensaba que saldría. Me costó psicológicamente, porque no avanzaba, pero entre todos lo hemos conseguido y, ahora, a disfrutar de esta etapa"



ATLÉTICO

"Es lo que tiene jugar cada tres días. Esto es lo que queríamos y es lo que nos toca. Ahora, tenemos dos días para preparar todos juntos el partido; a ver cómo podemos hacer daño a un grandísimo rival. Ojalá podamos obtener un buen resultado"