Pellegrini pierde a uno de los titulares en el Wanda

No hay partido que no haga cambios por rotaciones ni otro en el que algún contratiempo haga que Pellegrini tenga que modificar su plan inicial. Si en el último partido fue Edgar el que se perdió el choque por sanción y hace una semana desvelaba la baja inesperada de Camarasa, en esta ocasión, el técnico chileno ha confirmado en rueda de prensa que no podrá contar con Héctor Bellerín para el importante partido que mañana debe afrontar en el Wanda Metropolitano.

Según su 'plan de rotaciones', al exlateral del Arsenal le tocaba salir de inicio ante el Atlético de Madrid después de haber sido suplente en el último encuentro ante el Valencia. Pellegrini, sin embargo, se encargaba de descartarlo de la lista. "Anoche tuvo problemas estomacales y no estará en la lista de convocados", asegura el entrenador del Real Betis, que, como consuelo, lo tendrá descansado para el importantísimo partido del jueve en Alemania, ante el Bayer Leverkusen, en el que se juega el primer puesto del grupo de Europa League.

Pellegrini también aclaró, con respecto a las rotaciones, que no todas son necesarias ni todos los jugadores las necesitan. Y lo hacía en referencia un Fekir que lo juega todo. "No siempre hay que rotar. Depende del aspecto físico y mental", advertía.