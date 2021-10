Simeone: "El Betis es un equipo que está jugando muy bien gracias a la mano de Pellegrini"

"El Betis está en un gran momento", advirtió este sábado Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que se ocupa en "mejorar, crecer y pensar en ser mejor equipo" una vez disputadas las primeras diez jornadas de LaLiga, en la víspera de recibir al conjunto verdiblanco y en un tramo "de dificultad", según reconoció el propio técnico durante la rueda de prensa telemática.



Dos victorias en las últimas seis jornadas alertan al conjunto rojiblanco, sexto en la clasificación, cinco puntos por debajo del líder, de la Real Sociedad y dos detrás del Betis, que lo desafía este domingo en el estadio Wanda Metropolitano. "Es un equipo que está jugando muy bien siempre de la mano del entrenador (Manuel Pellegrini), que en donde estuvo siempre ha tenido equipos protagonistas y transmite dentro del campo lo que siente por el juego", dijo.



"Nosotros intentamos siempre mejorar como equipo y, a partir de eso, mejorarán las situaciones tanto defensivas como ofensivas", expuso el técnico argentino, cuyo equipo no encajaba tantos goles en un inicio de LaLiga desde 2012713. Ahora son diez, entonces fueron once. "Todas las temporadas son diferentes, los inicios no se pueden relacionar unos a otros y esta campaña estamos recibiendo más goles que en otras", despejó el entrenador.



"Todas las temporadas siempre hay momentos de dificultad. La temporada pasada lo pasamos allá por marzo o abril, casi al final de temporada, donde los resultados nos costaba encontrarlos. En cambio, la primera vuelta había sido fantástica. Posiblemente, estamos atravesando un momento de dificultad, todos los equipos pasan por estas etapas y aquellos que salen reforzados a partir de su trabajo y crecimiento son los que al final llegan a cumplir los objetivos", abundó el técnico, que ha igualado su peor comienzo de Liga con el Atlético, con 19 puntos de 30 posibles. Son siete menos que el pasado curso.



En ese sentido, el compromiso de este domingo toma una transcendencia absoluta. "Es un partido importante para la gente. El equipo necesita estar arropado, estar fuerte y pido a la gente que esté todo el partido con el equipo, porque los vamos a necesitar", recalcó Simeone.



La incógnita es si volverá a apostar por el tridente Antoine Griezmann-Luis Suárez-Joao Félix, como en los dos últimos once titulares. "Han trabajado bien los dos partidos. Creo que en la parte que se pidió a cada uno de ellos de su trabajo colectivo en conjunto se ha visto un buen trabajo de los tres", incidió.



En esos últimos duelos, Joao Félix ha sido agarrado por sus rivales casi constantemente, cada vez que se perfilaba para el ataque. "No es ocupación nuestra. Están los árbitros para interpretar lo que es cortar el juego reiteradamente y lo que es una falta natural. Nos tenemos que ocupar de mejorar, crecer y pensar en ser mejor equipo nosotros", remarcó.