El sueño cumplido de Miguel, un joven bético enfermo

El fútbol es un deporte que levanta muchas pasiones y sentimientos que, quizás, los que no son aficionados a este deporte no entienden. Por ello, hay personas que no comprenden lo que puede significar ver un partido de tu equipo.



La historia de Miguel es una de las que debe guardarse y recordarse con el paso del tiempo. Este chico murciano de 16 años sufre una dura enfermedad por la que recibe cuidados paliativos, siendo el fútbol una de sus mejores medicinas para sobrellevar los días.



Miguel pudo estar presente ayer en el Atlético de Madrid - Real Betis y se convirtió en el chico más feliz del mundo, pues disfrutó del equipo que le apasiona, el Real Betis Balompié, si bien es cierto que el Atlético de Madrid también está entre sus preferencias.



Gracias a la fundación Ambulancia del Deseo, este murciano pudo hacer su sueño realidad, tal y como ocurrió hace unas semanas, pues también contempló el Granada CF- Real Betis.



A la conclusión del duelo, el joven obtuvo detalles por parte de los capitanes de los dos equipos. Koke le regaló sus botas y una camiseta. Y toda la plantilla del Atlético fue a saludarle. Por parte bética lo hizo Joaquín, con quien mantiene un especial vínculo, ya que también le tuvo momentos de cariño en la capital nazarí.





?? El pequeño Miguel ha vuelto a cumplir un sueño, sus 2 equipos, @RealBetis y @Atleti, jugando en el Metropolitano y él en la grada



?? Koke le ha regalado sus botas y una camiseta, toda la plantilla del Atleti ha ido a saludarle, además de Joaquín



? Gracias @AmbuDeseo https://t.co/2nROmQgQK1 — Javi Gómez (@JaviGomezCh) October 31, 2021