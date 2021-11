Betis | Guido: "Tendremos claramente menos descanso el domingo, pero sólo pensamos en el Bayer"

Guido Rodríguez acompañó a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa oficial en el Bay Arena, donde a partir de las 19:00 horas se desarrolla el entrenamiento del Betis para preparar la trascendental cita europea de este jueves. Tan importante que solapa por ahora al derbi, como apunta el argentino: "El partido más importante que tenemos es el de mañana. Estamos concentrados en lo más cercano, que es a lo que venimos a Alemania. Queremos hacer nuestro juego y sumar los tres puntos".

Eso sí, el pivote admite que tener dos días menos de recuperación que el eterno rival en el último choque antes de un nuevo parón de selecciones puede ser condicionante: "Lo asumimos, porque es lo que da la competición. Tenemos presente que jugamos mañana y, por tanto, tendremos claramente menos descanso que el rival del domingo. Pero ahora no pensamos en eso, sino en ganar al Bayer. Ya habrá tiempo de pensar en el partido del fin de semana".

Sobre el Leverkusen, entiende que es "lo que se vio el anterior partido, un equipo que intenta jugar y aprovechar la velocidad de sus jugadores ofensivos", reconociendo que han estado "trabajando para contrarrestarlo y estar más atentos defensivamente", pero sin perder la esencia heliopolitana: "No podemos dejar de lado lo que nos caracteriza, que es lo ofensivo". Por último, se cuestionó a Guido sobre la ausencias de Alario: "No hablé con él, pero sí le mandé un mensaje. No sé cómo está exactamente; pero el Bayer tiene muy buenos jugadores y, si no está él, jugará otro gran jugador. Habrá que estar atentos, bien a Lucas, que es un buen amigo mío, o a cualquier otro, que será peligroso".