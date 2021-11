Haro 'pasa' del Sevilla y detalla la importancia, económica y deportiva, de que el Betis sea primero de grupo

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha encabezado la expedición verdiblanca que este miércoles ha viajado a Alemania para el importante choque a domicilio que enfrentará al equipo dirigido por Manuel Pellegrini contra el Bayer Leverkusen y en el que está en juego el liderato del Grupo G de la Europa League, que en la tarde noche del jueves celebra su cuarta jornada.

El Betis ha tomado un vuelo unos minutos pasadas las 09:00 y, poco antes, ha atendido a los medios de comunicación desde la terminal de salidas del sevillano aeropuerto de San Pablo. Entre otros asuntos, el máximo dirigente heliopolitano ha repasado sus sensaciones previas al choque frente al conjunto germano, que comenzó la temporada muy bien y ha ido a menos en las últimas semanas; ha remarcado la importancia, económica y deportiva de ser primero de grupo, así como las sensaciones de la plantilla después de la derrota por 3-0 frente al Atlético, con El Gran Derbi del domingo en el horizonte, pero aparcado por el momento.

"El de mañana es un partido clave, nos jugamos pasar y ser primeros de grupo, con todo lo que eso implica. Partido muy, muy importante. Un partido clave. Ya luego nos centraremos en lo que viene después, que es ni más ni menos que un derbi, por lo que representa y por los tres puntos, que los necesitamos ya que queremos estar arriba. No hablaría de grados de importancias, los dos son importantes. El Betis tiene que ir a ganar juegue con quien juegue o juegue lo que juegue", declaró el de Villaverde del Río.

Haro se centra exclusivamente en su equipo y 'pasa' literalmente de la situación del Sevilla FC y de su derrota anoche ante el Lille que le deja con un pie fuera de la Champions: "Me preocupo del Betis y lo que hagan los demás equipos me da igual. Si pasan, pasan y, si no, pues nada", declaró con tono esquivo, ante de cifrar hasta qué punto es vital liderar el Grupo G. Primero, porque da el pase directo a octavos, mientras que el segundo deberá jugar un duro cruce de dieciseisavos ante alguno de los terceros en la Liga de Campeones. Y, además, por lo monetario. "No sabría decirlo exactamente ahora mismo, pero supondría ingresar en torno a cuatro o cinco millones de euros. Más lo que significa ir pasando rondas. Es muy importante acabar primero", remarcó Haro.

Sobre el 3-0 del pasado sábado, Haro fue sincero y realista, reconociendo el batacazo pero eliminando drama a la historia. "Un accidente no fue. Lo que pasó en el Wanda puede pasar. Hablamos del Atlético de Madrid, que es un gran equipo, que lo hizo muy bien y que nos ganó. Eso pasa en el fútbol y puede pasar más veces, pero desde luego que la derrota no va a minar la ambición y la confianza de este equipo", reivindicó.

Así las cosas, Haro aseguró que "el grado de satisfacción con el equipo es muy alto", ya que considera que "está haciendo un excelente año" y presumió de que ahora mismo "el Betis está donde quiere estar". En este sentido, celebró la comunión que se respira entre la hinchada y la plantilla: "Cuando el equipo le da a la afición lo que pide se da una unión muy bonita. Las cosas están saliendo bien. La afición anima al equipo y el equipo anima a la afición. Intentaremos seguir así".

De otra parte, preguntado por la posible titularidad de Lainez en Alemania o la llamativa ausencia de Fekir en el Wanda, Haro descartó opinar. "Nabil es un jugador determinante por su calidad, está disponible y seguro que si juega lo va a hacer muy bien. De la gestión de la plantilla se ocupa el entrenador y confiamos plenamente en él, así que ahí no voy a entrar a valorar nada", sentenció.