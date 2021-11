El posible once del Betis ante el Bayer Leverkusen en la cuarta jornada de la Europa League

Este jueves arranca la cuarta jornada de la Fase de Grupos de la Europa League, donde se van definiendo ya los favoritos para alcanzar la fase de eliminatorias. En el grupo G, Bayer Leverkusen y Real Betis lucharán por el liderato. A día de hoy, encabezan la tabla con siete puntos cada uno aunque mejor diferencia de goles para los germanos. Tercero, con tres unidades, es el Celtic escocés, que este jueves visita al Ferencvaros húngaro, que marcha colista con su casillero a cero.

El técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, debe cuadrar el círculo para darle prioridad al partido en Alemania, vital para intentar ser primero de grupos y evitar la ronda de 1/16 ante un rival de Champions, y al mismo tiempo no perder de vista El Gran Derbi contra el eterno rival, un Sevilla FC que llegará dolido en su orgullo y buscando desquitarse del batacazo del martes ante el Lille que compromete muchísimo sus opciones de alcanzar la siguiente ronda.

Todo apunta a que Pellegrini volverá a hacer muchos cambios en el once inicial. Parecen cantados los relevos en portería, bandas y delantera. No tanto en la línea de centrales y en el doble pivote. Para visitar al Bayer, ha citado a 25 futbolistas. Sólo tiene las bajas por lesión de Sabaly y Camarasa, que además no está inscrito, como Joel. Por decisión técnica dejó fuera a Paul.

Consulta en esta galería elaborada por ESTADIO el posible once del Real Betis en su visita al Bayer Leverkusen.