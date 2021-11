Cordón y los dos días menos del Betis antes del derbi: "Es lo que hay, no vamos a llorar por eso"

El Gran Derbi suena cada vez con más fuerza. Apenas quedan tres días y es imposible no hablar del partido de los partidos, del choque que divide en dos mitadas a la capital de Andalucía. El Sevilla FC se centra en exclusiva en la visita del domingo al Benito Villamarín desde la noche del martes, tras su derrota ante el Lille en Champions. El Real Betis, sin embargo, afronta este jueves un importante encuentro en la Europa League en Alemania, ante el Bayer Leverkusen.

Manuel Pellegrini no podrá empezar a preparar el duelo ante el eterno rival hasta el viernes. Por lo tanto, tendrá dos días menos que Julen Lopetegui. Sin embargo, el director deportivo del club verdiblanco ha quitado hierro a este asunto que considera importante pero no lo suficiente como para usarlo ya, en lo que podría ser entendido como una excusa preventiva antes de que el balón ruede por el verde de Heliópolis. "No vamos a llorar por ello", ha espetado Antonio Cordón en una entrevista concedida al diario AS.

"Es algo de entrenador. Nosotros ya llevamos varias semanas y varios partidos así (jugando cada tres días). El calendario es apretado, es lo que hay. No vamos a llorar por ello. Estamos igual que los otros equipos, aunque a veces descansemos algo menos que otros. Los aficionados quieren ir a los estadios. Esto es el espectáculo y tenemos que ser protagonistas de este espectáculo", ha contestado el extremeño tras ser preguntado por estos dos días menos de preparación.

Cordón sabe que es inevitable hacer mención al derbi, pero resalta que aún no piensan en el Sevilla FC. "Los jugadores están muy concienciados en el partido de hoy. Está en juego el liderato, aunque habrá dos partidos más. Pero el foco está sólo puesto en el partido de esta noche. A partir de las doce de la noche, ya pensaremos en lo que viene después", señaló Cordón, que también habló de los objetivos del Betis en la Europa League, de las posibles consecuencias de la dura derrota ante el Atlético y del protagonismo de Nabil Fekir.

Objetivo en la Europa League

Nos jugamos la cabeza del grupo, pero luego quedan otras dos jornadas y ya vemos que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. De nada nos sirve ganar aquí si después pierdes los otros partidos. Es importante, pero como cualquier partido. Si me dices que quedaremos segundos de grupo, que luego en la eliminatoria siguiente contra el equipo que venga de la Champions pasamos, pues diré que es maravilloso: jugaríamos un partido más, tendríamos más ingresos y ganaríamos a un equipos de Champions. Sería todavía más bonito. Nunca se sabe.

Dura derrota del Wanda

No creo que les afecta a los jugadores. Son muy profesionales. Ni la euforia nos afecta, ni tampoco esos momentos cuando las cosas no van bien. Tratamos de darle la mayor normalidad posible, buscamos los errores y aprender para analizarlo todo de forma coherente.

Nabil Fekir

No habría que individualizar, el objetivo es sacar el máximo nivel de cada jugador, su mejor estado anímico y físico. Es fundamental eso para nosotros. No sólo con Fekir, sino con todos los futbolistas del equipo.