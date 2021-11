Acuña: "Éste no era un partido más"

Marcos Acuña fue el mejor del Sevilla FC en un derbi que se resolvió a partir de su golazo. El argentino desequilibró por banda izqueirda, en la que jugó más como extremo que como lateral y fue un peligro constante en ataque.



"Todos los goles tienen un sabor lindo, pero terminar como terminamos es una satisfacción muy hermosa", aseguraba el héroe sevillista al concluir el partido, quien asi veía un gol en el que no dudó: "Lucas me vio bien y le pegué como venía".



"Veníamos a hacer nuestro trabajo. Sabíamos como jugaba el rival, nosotros hicimos nuestro juego y terminó saliendo. Nos llevamos una victoria", afirmaba el lateral sevillista, quien se mostraba comprensivo con un rival al que vio tocado. "Es difícil jugar con uno menos, más aún cuando un rival te juega. Estamos contentos porque es a lo que veníamos. Éste no era un partido más, es distinto porque es un derbi, pero al final son tres puntos que nos sirven para estar ahí arriba", concluía.