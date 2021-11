Fekir, muy motivado para romper su 'gafe' contra el Sevilla FC

Es día de partido grande en Sevilla, ciudad que se vestirá de etiqueta para disfrutar de su derbi sevillano entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club que, a partir de las 21:00 horas, disputarán un choque con el objetivo de vencer a su eterno rival y, de paso, consolidar sus posiciones europeas en la clasificación de LaLiga.



Muchos alicientes tiene este envite que van desde lo que ocurra en la previa, el ambiente que darán las dos aficiones, per, sobre todo, destacan los protagonistas, los futbolistas, que darán lustre a lo que ocurra en el tapete verde del coliseo de Heliópolis.



Uno de ellos, sin duda, es Nabil Fekir que tendrá una motivación extra, pues querrá resarcirse de una semana que no está marchando como desearía, pues no jugó contra el Atlético de Madrid y acabó expulsado contra el Bayer Leverkusen en UEFA Europa League.



El campeón del mundo se ha mostrado muy motivado de cara al derbi del Sevilla FC. Así lo ha mostrado en sus redes sociales con un mensaje y una fotografía propia motivadora.





Hay que añadir que en estas seis contiendas el talentoso mediapunta galo no ha marcado ni ha asistido, por lo que hoy buscará, muy motivado, romper esa particular mala suerte que tiene contra el Sevilla FC.