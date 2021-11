El mercado invernal del Betis abre una ventanita en Barcelona

La versión oficial se irá definiendo con el paso de las semanas. Ahora, después de tres derrotas consecutivas (la última, en el derbi) y con un largo parón de selecciones por delante, seguro que se considera ventajista por parte de algunos, aunque lo cierto es que las secretarías técnicas nunca se van de vacaciones. Entre ventana y ventana de fichajes, sus máximos responsables andan enfrascados en renovaciones, ampliaciones, seguimientos... Siempre hay un tema importante que atender, por mucho que el dinero no fluya como antaño. Precisamente por eso, toca adelantarse a la competencia. Ingeniera financiera y de la persuasión para llevarse a los mejores objetivos a coste cero posibles.

El Betis no es ninguna excepción. Antonio Cordón y sus más directos colaboradores, Manuel Pellegrini entre ellos, consensúan cada poco tiempo sus impresiones sobre la plantilla y buscan cómo mejorarla a corto, medio y largo plazo. Vaya por delante que la verdiblanca tiene 'overbooking', con las 25 fichas profesionales ocupadas y varios miembros del primer equipo, como Miranda, Rober y Rodri, ocupando numeración del filial gracias a su edad. Por tanto, cualquier movimiento en enero supondría la salida de, al menos, un futbolista. Otro tema es el tope salarial de LaLiga, rebasado tanto en Heliópolis como en otras latitudes.

En todo ello se trabaja en los despachos de la planta noble del Benito Villamarín. Contratos publicitarios, actualización del número de abonados, liquidaciones pendientes por derechos en traspasos realizados, fondos extra cortesía de CVC, revisiones de contrato a la baja de futbolistas (ampliando años de duración a costa de pagarles menos ahora)... Todo vale para que el margen de maniobra en el mercado invernal sea suficiente para acometer uno o dos retoques, partiendo de la base de que tienen que marcharse para dejar entrar. En cuanto a las prioridades, parecen estar en el eje, tanto de la parcela ancha como de la retaguardia.

Están satisfechos el 'Ingeniero' y sus jefes con el rendimiento de Edgar, que ha completado el cuarteto de centrales y, de hecho, es mñas titular ahora mismo que Víctor Ruiz. aunque las rotaciones masivas del chileno han matizado un poco esta catalogación. Sin embargo, ni siquiera el retorno de Pezzella ha dotado a esta línea de la contundencia requerida, por lo que se peina Europa y América en pos de ese zaguero versátil que, sin renunciar a la salida de balón, cuente en su catálogo con la fuerza y la agresividad que a veces se echan de menos. Igualmente, Paul no ha alcanzado la regularidad y el estatus esperados para dar relevos de garantías a Guido. Con Guardado en su último año de contrato, se busca un pivote con piernas, recorrido y criterio en el pase. Y, si se pone a tiro un centrocampista creativo, bienvenido será.

Obviamente, todo no va a ser posible a la voz de 'ya'. Puede que ninguno de estos perfiles se reclute en enero, pero sí es una encomienda clara para verano. Álex Fernández (Cádiz) y Dani Ceballos (Real Madrid) están en la mente de muchos, si bien se trata de operaciones costosas y complicadas. De momento, el Betis se centra en aligerar carga por si aparece un 'mirlo' blanco con el cambio de año. Los infrautilizados Joel, Camarasa (sin suerte con las lesiones), Rober y Paul centran la mayoría de miradas, sin olvidar a Tello. De los sueldos (el 25%, en realidad, del total) que se ahorre el club verdiblanco y los otros ajustes dependerá la partida que podría gastarse.

En este contexto, desde Barcelona se apunta un movimiento rocambolesco que sí daría 'cash', pero que parece del todo improbable. Hablan de que la cesión con opción de compra de Loren al Espanyol podría adelantar su desenlace a principios de 2022 y no a mediados, merced a una rebaja de los 10 millones previstos, lo que otorgaría unos ingresos extra muy interesantes a las arcas heliopolitanas. Lo que ocurre es que el marbellí no es ni siquiera titular en el cuadro blanquiazul y aún no se ha estrenado como goleador (un año hace desde la última vez, muy a su pesar), por lo que la operación, desde el punto de vista albiazul, sería inconveniente e innecesaria. Una ventana entreabierta que no tiene muchos visos de quedar de par en par, por mucho que lo aplaudieran en La Palmera.