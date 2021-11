El nuevo reto al que aspira Rubén Castro

El ex del Betis Rubén Castro, actual máximo goleador de Segunda división con 9 tantos en 15 jornadas, aspira a "superar" los 19 del pasado curso mientras su equipo, el Cartagena, mira "más arriba que abajo y con buenas sensaciones".

El veterano futbolista de Las Palmas, de 40 años, lleva cuatro dobletes esta temporada y todos los goles que ha logrado esta campaña han valido puntos y en los cinco partidos en los que vio puerta, el Cartagena ganó, al Lugo, al Ibiza, al Sporting de Gijón, al Málaga y al Amorebieta.

Rubén Castro ya ha sido en dos ocasiones el máximo goleador de Segunda, en la 03/04 con las Palmas (22 goles) y en la 14/15 con el Real Betis (32 tantos), algo por lo que pelearía de nuevo de llegar a esa cifra de goles que ya ha alcanzado.

Con esos tantos ante el Málaga, Rubén entraba en el TOP 5 de máximos goleadores de las ligas profesionales en España con 267 goles. Solamente es superado por Messi (472), Cristiano Ronaldo (311), Quini (283) y Zarra (280).

No es el único ránking histórico en el que está en la cúspide. Actualmente, es el segundo jugador entre Primera y Segunda división que ha anotado en más partidos. Sólo le supera Messi. También, desde hace dos años sólo está por detrás del argentino y de Cristiano Ronaldo en el podio de goleadores históricos de las dos máximas categorías del fútbol español. Es el segundo máximo realizador de Segunda división, le ha marcado a 65 rivales diferentes...

Después de las dos dianas de este domingo ante los de esa capital malagueña asegura que se queda "con la victoria del equipo, que ha dado la cara", y que con sus tantos sigue "sumando en esta dinámica" en la que está, ha apuntado quien marcó de penalti y de falta directa: "Quería tirarla y me salió perfecta".

El exjugador del Betis se siente muy a gusto en Cartagena: "Esta afición siempre me ha mostrado el apoyo y la gente está conmigo, lo cual es de agradecer. Eso me da un plus para seguir jugando y dándolo todo". "No expreso mucho la emoción, pero me emociono y siento el cariño de la gente y eso se nota en el campo", añadía.

Sustituido en el minuto 75, recibió una cerrada ovación del público congregado en el estadio Cartagonova, 7.591 espectadores. "Uno siempre quiere jugar y yo hubiera estado en el campo hasta el minuto 90, pero lo entiendo y hay otros compañeros que también lo merecen", ha comentado en relación al cambio decidido por su entrenador, Luis Carrión, que calificó al ariete de "genio".