Edgar revela el contenido de la charla de Pellegrini y asegura que el Betis sí se sintió apoyado por la afición

El Real Betis ha vuelto este miércoles al trabajo después de la dolorosa derrota en El Gran Derbi. El 0-2 ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán ha hecho mucho daño, sobre todo tras las goleadas ante Atlético (3-0) y Bayer Leverkusen (4-0). Cuando mejor estaban y más habían ilusionado a los suyos, los verdiblancos han encadenado tres derrotas consecutivas con un parcial de 9 goles en contra y ninguno a favor. En reponer la moral ya trabaja Manuel Pellegrini, que ha iniciado el entrenamiento con una extensa charla a los suyos. Sobre el contenido de la misma ha hablado Edgar González, feliz por su importante papel en el equipo y por poder vivir su primer derbi, pero triste por no poder devolver el cariño que considera que recibieron de la grada del Benito Villamarín.

"Lo que (Pellegrini) nos ha dicho es que ni éramos tan buenos antes ni ahora somos tan malos. Nosotros somos conscientes de que todo se basa en el trabajo diario que hacemos. Vamos a seguir mejorando las cosas que hay que mejorar. Es una evolución. Los balances hay que hacerlos cuando acabe LaLiga y ese es nuestro objetivo: seguir arriba o mejorarla; continuar en Europa, quitando el partido de Leverkusen, y clasificarnos. En eso se basa nuestro trabajo", ha explicado Edgar en una entrevista concedida a 'Todo al Verde' de BetisTV.

En los últimos días se ha abierto un intenso y acalorado debate en redes sociales en el siempre bullicioso universo bético que ni siquiera han esquivado desde los propios medios del club. La pregunta es si la afición animó lo suficiente en el derbi, como demuestran desde algunos sectores, o si en cambio se rindió después de la expulsión, como intentan hacer ver otros escudándose en que hubo personas que abandonaron el estadio antes de que acabase el partido. La opinión de Edgar, en su primera experiencia en un derbi, se sitúa más cerca de los primeros. Al menos él se sintió muy apoyado.

"Es un partido muy especial, lo vas notando ya desde que volvimos de Alemania. Vas al hotel y ves el colorido de la ciudad, la afición, escuchas a la gente fuera del hotel... es un partido muy bonito. Una lástima el resultado. Me llevo un recuerdo muy bonito de haber podido jugar en ese ambiente y hay que agradecer a la afición el aliento que nos da porque salir al campo fue muy especial para mí, con el estadio lleno y animando así... No se puede explicar, se tiene que vivir. Es distinto a todo... defender este escudo para tanta gente es un orgullo y espero disfrutar de muchos más derbis y también de victorias", ha opinado el espigado zaguero catalán.

Edgar envió un mensaje al aficionado bético tras las tres derrotas seguidas: "Nosotros seguimos trabajando diariamente para darles alegrías y vamos a seguir haciéndolo. Nuestra exigencia es máxima. Trabajamos para estar lo mejor posible en cada partido. Estos tres no han sido buenos y nosotros somos los primeros conscientes de ello. No los hemos afrontado bien y sobre todo en un derbi duele, y más al aficionado. Vamos a trabajar para darle la vuelta a la situación de esta semana y poder darle alegrías a los béticos".

"Con diez es complicado en Primera división y más contra equipos que tienen calidad. Ellos tenían el balón y a nosotros nos costaba generar ocasiones. Tener la posesión es lo que nos gusta. Creo que no somos un equipo al que le guste estar encerrado en su área y sacando balones y defendiendo durante 45 minutos. Nos tocó hacerlo en el derbi por tener uno menos, porque nos apretaban arriba y no podíamos sacar el balón con claridad. Está claro que no fue nuestro mejor partido a nivel táctico ni técnico. Hay que aprender de ello e intentar ser más sólidos", ha añadido.

Al margen del regusto amargo por las tres derrotas seguidas, Edgar está muy feliz y también realiza un balance positivo de este primer tercio de curso en el aspecto personal: "Evidentemente siempre que se tiene minutos y más en este equipo es algo muy bonito. Llegué sabiendo que tener oportunidades aquí iba a ser difícil porque hay mucha calidad y competencia. Quería intentarlo, quería hacerme un hueco. En pretemporada pude ser parte de la plantilla, ahora estoy disponiendo de minutos. Intento trabajar al máximo, mejorar, aprender de los compañeros y de los consejos que nos da el cuerpo técnico y así intentar ser mejor jugador. Y si me toca jugar, dar la mejor versión de mí para que el míster siga confiando".

En este sentido, ha remarcado la diferencia de nivel que hay entre Primera y Segunda división, pero ha considerado que su adaptación a la exigencia que tiene el Betis está siendo buena. "Son categorías distintas. La Segunda es dura con partidos igualados que se deciden por detalles muy pequeños, jugadas de estrategia o muy físicas. En la Primera división hay un salto de calidad. Hay equipos muy bien trabajados. Quizás en Primera hay equipos más centrados en atacar pero son dos categorías muy duras. Al final, estoy contento con el crecimiento de estos dos años", ha opinado.