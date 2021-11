Edgar y las tres derrotas seguidas del Betis: "El vestuario está con rabia"

El parón liguero le llega al Betis en un momento de dudas. Para algunos, este paréntesis ayudará a frenar la sangría de los tres últimos partidos -con un 9-0 de acumulado ante Atlético, Bayer Leverkusen y Sevilla FC-. Para otro, resulta inoportuno, ya que frena las ganas que tiene el conjunto verdiblanco de quitarse la espina, y se va a hacer largo, ya que el clima después de una semana desastrosa no es muy alentador. Lo mejor del fútbol es que no tarda nada en darte la oportunidad de tomarse la revancha, pero en este caso obliga a esperar 15 interminables días que faltan hasta el choque contra el Elche CF, ya después de los compromisos de las selecciones nacionales. "El vestuario está con rabia", afirma un Edgar González cada día más asentado en los onces de Manuel Pellegrini.

El central catalán quien ha pedido confianza para una plantilla que ocupa el quinto puesto en LaLiga y que tiene en su mano la clasificación a la siguiente ronda en la Europa League. "El equipo está con rabia, con ganas de darle la vuelta a esta semana y estos tres resultados. El último fue uno que nos dolió, también porque veníamos de los otros dos partidos. Veníamos en una línea que se podía empatar o perder un partido, pero siempre estábamos compitiéndolo y en los dos primeros partidos hemos estado un poco lejos de eso. Sabiendo eso, creo que tenemos mirar hacia delante, estamos en una posición buena en LaLiga y en Europa nos jugamos la clasificación ahora el jueves después de Elche. Y sólo pensando en eso, en los dos partidos que vienen, en acabar bien este año y en sacar los tres puntos en el campo del Elche", ha señalado en una entrevista a 'Todo al Verde', de Betis TV, en la que también ha analizado el derbi, ha revelado el contenido de la larga charla de Pellegrini en el entrenamiento de hoy y ha precisado que, al menos él, sí sintió el apoyo de la grada.

"Sabemos que hay dintintos momentos en la temporada. Partidos en los que estás más o menos acertado. No es un tema de compromiso o de no salir cada día a por los tres puntos. Trabajamos cada día para eso, la intensidad en los entrenos es muy alta. Sabíamos que eran tres partidos complicados, sobre todo los dos primeros. En el derbi salimos sabiendo que era un partido de mucha responsabilidad. En la primera media hora ellos tuvieron más el balón, pero tampoco nos generaron ocasiones. Era un partido tenso, con imprecisiones. La expulsión nos pesa y en la segunda parte tratamos de que no nos generaran ocasiones, pero ya luego con el 0-1 se pone todo cuesta arriba", ha analizado.

"Hay que aprender de lo que ha pasado esta semana. Saber que debemos estar cerca siempre para poderle dar la vuelta al marcador. Saber que no puede pasar esto, mirar hacia delante. Queda mucho. Trabajar unidos todos como estamos y seguro que todo llega", ha manifestado el central catalán, que recuerda que con los números en la mano la temporada está siendo muy buena.

"Sí, está claro que nosotros tenemos que volver a trabajar para repetir días como el del 4-1 al Valencia u otros anteriores que hemos hecho este año. Sabiendo que tras el Valencia no nos dejamos llevar, internamente, por la euforia porque sabíamos la semana que venía, que iba a ser muy complicada, cada partido lo es. Porque el del Elche tras el parón no va a ser nada fácil y hay que afrontarlo con la mayor seriedad para sacar los tres puntos. Hay que intentar no dejarse llevar la euforia antes, ni ahora por el pesimismo. Ser consciente de que ha sido una semana mala, que hay que trabajar para que no se vuelva a repetir estos resultados. No es cuestión de esta temporada, esto viene desde enero del año pasado que todo ha sido positivo y que hay que seguir con esta línea", ha concluído Edgar.