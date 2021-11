Bartra, al margen y Camarasa no termina de arrancar

El Real Betis Balompié se ha vuelto a ejercitar en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en esta semana sin fútbol competitivo ni partidos debido al parón de selecciones provocado por los duelos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022.

Manuel Pellegrini ha dirigido una nueva sesión de entrenamientos en la que no estuvieron los siete internacionales (Rodri, Miranda, Pezzella, Guido Rodríguez, William Carvalho, Guardado y Bravo), y en la que no participó Marc Bartra, el cual estuvo al margen de sus compañeros.

Otros dos jugadores del primer plantel bético tampoco realizaron acto de presencia. Uno fue el lesionado de larga duración Youssouf Sabaly, y el otro fue Víctor Camarasa, que continúa con su proceso de adaptación física tras sus múltiples molestias que le impiden ser uno más en el equipo verdiblanco.

No ha habido mayores novedades en esta sesión en la que el Real Betis ya comienza a preparar el partido de LaLiga contra el Elche CF y la resolución de la fase de grupos de la UEFA Europa League, donde no puede fallar contra el Ferencvaros ante su público si quiere seguir en la segunda competición continental y no caer a la UEFA Conference League, en la cual ya tiene asegurada su participación pues el equipo húngaro, su próximo rival, está matemáticamente eliminado.