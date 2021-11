Fekir habla de su renovación con el Betis, la ambición que mantiene el equipo, el derbi...

Nabil Fekir, estrella del Real Betis Balompié, afirmó este jueves en la presentación del bote bético de la 55ª edición de la regata de remo Sevilla-Betis que "todo el mundo sabe que fue una semana negra" para su equipo, que cosechó tres derrotas, pero puntualizó que el plantel mantiene "los mismos objetivos y con la misma confianza".

Fekir admitió que no tuvo "una buena reacción" cuando fue expulsado en Leverkusen por enzarzarse con Demirbay, pero señaló que "hay cosas en el campo que no se controlan", pero que "está bien" y "tiene que aprender" de ello.

"No me ha gustado lo que hecho y claro que me arrepiento, pero son cosas que pueden pasar y no voy a cambiar mi juego por esta acción", añadió el de Lyon, que está a la espera de conocer la sanción que le impondrá UEFA.

Nabil Fekir insistió en que "el objetivo es ganar lo máximo posible para quedar lo más arriba".

Afirmó también que no se vio el mejor Betis contra el Sevilla en el derbi. "No se vio al Betis de siempre por la expulsión de Guido (Rodríguez). Nos costó mucho presionar. Hay que aprender y mejorar".

La estrella verdiblanca afirmó que es "comprensible la decepción de la gente por los últimos resultados", aunque resaltó que "sólo hay seis puntos de diferencia" con el Sevilla, que marcha segundo, y resaltó que su equipo tenía "cinco puntos menos el año pasado a estas alturas".

Fekir insistió en que está "contento y bien en el Betis, como todo el mundo sabe", si bien no quiso dar por sentada la continuidad al decir que "ya veremos cómo marcha la renovación" de su contrato, para lo que juzga "que no es fundamental jugar en Europa".