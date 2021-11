0-5: Miranda y Rodri no participaron en el pleno prolongado de la sub 21; Guido, titular

0-5: Miranda y Rodri no participaron en el pleno prolongado de la sub 21; Guido, titular SeFútbol

Mientras que Guido Rodríguez partía como titular al cierre de esta edición en el Uruguay-Argentina que se perdió (fue uno de los descartes) su compañero Pezzella, la selección española sub 21, con los descartes del renqueante Rodri y de su compañero Miranda (reservado para la decisiva cita frente a Rusia), no tuvo problemas para prolongar su pleno en la fase de clasificación para el Europeo con un triunfo este viernes ante el modesto conjunto de Malta por 0-5 camino del partido clave ante Rusia en el Arena Khimki moscovita. El conjunto de Luis de la Fuente selló en el estadio Centenario de Ta'Qali su quinta victoria, con lo que se presentará como líder del grupo C con tres puntos de ventaja sobre el cuadro ruso, al que aventaja en tres puntos tras ganar también este viernes a Eslovaquia (3-0) y al que goleó en septiembre por 4-1 en el primer encuentro de esta fase disputado en el Francisco de la Hera de Almendralejo

Aunque el seleccionador español consideró que estas dos salidas eran complicadas, ante Malta hizo valer la enorme diferencia existente entre ambos equipos y liquidó el trámite en la primera mitad. Salió la Roja decidida a no complicarse la vida y cumplió con el objetivo. Fue una ocasión inmejorable para que varios de los convocados pudieran debutar. Si bien el meta Cain Formosa evitó de entrada que se reflejase en el marcador la superioridad de los jugadores españoles no tardaron éstos en lograrlo. De un plumazo, entre los minutos 23 y 25, Sergio Gómez, que sigue de dulce con la sub-21 (en octubre logró tres goles en dos partidos), y el capitán Abel Ruiz encarrilaron la victoria.

El defensa valencianista Hugo Guillamón echó el cierre al primer tiempo (m.40). Con todo sentenciado, Luis de la Fuente dio entrada en el descanso a José Fontán y Julen Lobete en lugar de Alejandro Francés y Sergio Gómez. El joven jugador de la Real Sociedad aprovechó la oportunidad del debut para mostrar su olfato goleador y ampliar la cuenta de España a los cinco minutos de estrenarse. Unai Vencedor y Beñat Turrientes tuvieron también la posibilidad de descansar al ser reemplazados por José Gragera, y Sergio Camello, también debutantes. Incluso De la Fuente sustituyó al meta Julen Agirrezabala y dar la alternativa con la sub-21 al portero del Espanyol Joan García.

Gilbert Agius, entrenador maltés, también contribuyó al festival de cambios. No impidió que Abel Ruiz pusiera la guinda con el quinto para la selección española, a la que se le avecina un encuentro mucho más exigente contra Rusia.

FICHA TÉCNICA.-

Malta: Formosa; Ellul, Gauci (Bradshaw 82'), Zammit Lonardelli; Vella, Attard (Gianluca Sciberras 74'), Grima, Garzia, (Mohnani 74'), Bradley Sciberras (Sixsmith 74'); Engerer y Ghio (Carbone 46').

España: Agirrezabala (Joan García 74'); Carreira, Francés (José Fontán 46'), Hugo Guillamón, Manu Sánchez; Turrientes (Camello 61'), Vencedor (Gragera 54'), Sancet; Sergio Gómez (Lobete 46'), Abel Ruiz y Gaspar Campos.

Árbitro: Dario Bel (croata). Amonestó a los locales Ghio y Garzia.

Goles: 0-1 (23') Sergio Gómez; 0-2 (25') Abel Ruiz; 0-3 (40') Hugo Guillamón; 0-4 (50') Lobete; 0-5 (88') Abel Ruiz.

Incidencias: Partido del grupo C del Preeuropeo disputado en el Estadio Centenario Ta'Qali de La Valetta (Malta).