Ejemplar en el Betis y en Chile: Claudio Bravo hace historia y marca el camino de la reacción

El portero del Real Betis Claudio Bravo está de triple enhorabuena. Una vez más volvió a ser titular y a capitanear a la selección de Chile en su encuentro de la pasada madrugada en Asunción frente a Paraguay, resuelto con una importante victoria por 0-1 gracias a un tanto en propia puerta de Antony Silva que da esperanzas a los de Martín Lasarte, que hace apenas tres jornadas estaban casi deshauciados matemáticamente de cara al Mundial. El veterano arquero volvió a ser esencial para su país, dejando su portería a cero por tercer choque seguido y realizando varias paradas determinantes para lograr el triunfo en un partido en el que, además, hizo historia. Desde luego, si el Betis busca motivación para escapar de su racha de tres derrotas seguidas, el veterano cancerbero marca el camino de la reacción desde el otro lado del charco.

Ante su excompañero en Heliópolis Tonny Sanabria, Bravo disputó en Asunción su partido número 60 en las llamadas 'clasificatorias suramericanas' valederas para el Mundial de Qatar 2022. El jugador del Betis ya es el tercer futbolista con más presencias en la historia de estas eliminatorias, sólo superado por el ecuatoriano Iván Hurtado (73) y el paraguayo Paulo da Silva (66). Atrás quedan el venezolano Juan Arango (58), ex del RCD Mallorca; el peruano Roberto Palacios; el boliviano Ronald Raldes; el argentino Lionel Messi (56), que a buen seguro seguirá sumando citas; el uruguayo Diego Godín (54), ex de Atlético o Villarreal; o el colombiano Mario Yepes (54).

Además, Claudio Bravo sumó otro número redondo en Paraguay, al alcanzar los 140 partidos con la absoluta de 'La Roja'. Es la misma cifra que cumplió Gary Medel ante Paraguay. Ambos persiguen en la lista a Alexis Sánchez, que sumó su internacionalidad número 143 y se mantiene como líder histórico. El cuarto en este ilustre listado es Mauricio Isla, con 131, y ausente anoche en Asunción por lesión; y cierra el 'Top-5' Arturo Vidal, con 130 duelos. Gonzalo Jara (115), Jean Beasusejour (109), Eduardo Vargas (102), Charles Aránguiz (92) y Leonel Sánchez (85) son otros de los futbolistas históricos en la selección andina.

Con su victoria, Chile sumó otros tres puntos y se aupó a la cuarta plaza con 16, sólo por detrás de Ecuador, Argentina y Brasil, aunque empatado con Colombia y Uruguay, con quienes a priori se disputará el último billete directo para Qatar y la opción extra del 'repechaje'. "Nos queda mucho por disputar, aún no conseguimos nada. Sólo doblegamos a un rival duro como Paraguay en su casa, pero no hemos logrado nada. Tenemos que ser conscientes más que nunca que ahora es cuando más debemos apretar, cuando los detalles juegan en contra o a favor. Necesitamos de todo el mundo, de los jóvenes, de los que entran todo el partido, de los que empujan para ganar una oportunidad. Eso es lo más valioso", dijo Bravo en rueda de prensa.

"¿Qué mejoramos? El creer. El sentir que somos una selección plenamente vigente, que hace mucho tiempo intentamos hacer las cosas de la mejor manera, intentando dejar el nombre de Chile en lo más alto donde nos toque. Lo hemos demostrado en estos partidos. Cuando no tuvimos resultados nos faltó creer más en nosotros. Ahora retomamos ese rumbo y ahora más que nunca no lo debemos dejar escapar", añadió el portero del Betis, que exaltó el trabajo de sus compañeros.

"Tuvimos el dominio del balón aunque quizás lo extraviamos en la parte final. No nos presionaron nunca, nosotros sí salimos a buscar el resultado, los apretamos, no estaban cómodos y todos los saques de puerta eran balones de 70 metros. Nosotros salíamos de atrás, con los centrales, laterales, mediocentro, llegábamos por fuera y por el medio. Nos vamos con una satisfacción tremenda por haber sacado un resultado positivo en un estadio muy complicado", analizó.

"La clave es el trabajo, la esencia que hemos tenido en estos partidos. En Santiago el apoyo de la gente también fue importante, que en un calentamiento ya estaban con nosotros genera cosas positivas. Es importante lo que sentimos. Eso beneficia de cara a los partidos complicados. De local casi quedamos fuera, si no sacábamos los resultados quedábamos fuera. Lo mismo hoy si no sacábamos el triunfo. Por eso hicimos el partido que hicimos. Presionamos a un Paraguay duro de local y eso habla bien del grupo, del trabajo que realizamos con el cuerpo técnico. Es la sensación de creer, no vamos a bajar los brazos hasta último minuto", finalizó el capitán de Chile, que hoy regresa a su país para comenzar a preparar el duelo contra Ecuador, otra 'final', de este martes en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago.